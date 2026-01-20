　
社會 社會焦點 保障人權

2歲女童吃拔絲地瓜卡喉　母抱她衝派出所…警鳴笛送醫成功救命

▲吳女抱著小孩求助潮州警方。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲吳女抱著小孩求助潮州警方。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2歲多女娃吃拔絲地瓜卡喉嚨，呼吸困難，媽媽發現抱著他直出衝派出所求助，警方得知狀況，以巡邏車緊急送往醫院急救，順利拿出異物，家屬對警方即時協助讓孩子脫險，相當感激。

▲吳女抱著小孩求助潮州警方。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局中山路派出所所長謝東穎、警員曹哲瑋，日前晚間8時多執行勤務時，一名女子神情慌張抱著女童衝入派出所求助，表示孩童進食時不慎噎到，出現呼吸困難情形，狀況十分危急。

警方立即查看孩童狀況，發現38歲吳姓女子2歲多的女兒面露痛苦、呼吸急促，疑似異物(拔絲地瓜)卡在喉嚨，遂當機立斷以巡邏車鳴笛開道，緊急護送至潮州安泰醫院救治，並沿途通報院方預作準備。所幸及時送醫，經醫師即時處置，順利將卡在孩童喉嚨內拔絲地瓜取出，孩童已無生命危險，目前狀況穩定，家屬對警方積極協助表達由衷感謝。

警方了解，吳女住屏東市，到潮州夜市吃拔絲地瓜時噎到，當時她先帶到中山路派出所附近診所就醫，但診所説沒辦法處理，才到派出所求助

潮州分局長林俊雄表示，員警在第一時間果斷協助送醫，成功為孩童爭取寶貴搶救時間，充分展現警方守護民眾生命安全的使命感與專業態度，值得肯定。警方也提醒若不慎發生異物哽塞情形，應立即撥打119請求救護協助，或就近向派出所求助，爭取黃金救援時間。

《黑澀會》女星流產　10週胎停：相信寶寶會回來
快訊／逆子「37刀弒雙親」移送！親友敲窗怒吼：出來垃圾
快訊／蔥油餅夫妻慘死　36歲獨子行兇細節曝
快訊／流感就醫破10萬人次　疫情最快本周進入流行
NET出包　官方認疏失：已全面下架
男童突昏迷…嘴飄「爛水果味」！醫一驗驚：血糖飆300
快訊／台股翻紅　史上最高收盤

許光漢、邊佑錫、坂口健太郎　台韓日泰男神同框了！

