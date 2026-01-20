　
超人力霸王小提燈來了！高雄馬年新春小物開箱　發放時間曝

▲▼高雄超人力霸王小提燈來了！馬年新春小物開箱　發放時間出爐。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄推出超人力霸王小提燈。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

迎接馬年到來，高雄市長陳其邁今（20）日親自開箱新春小物，搶先曝光 《超人精神一馬當先》開運小紅包、傳統春聯、斗方春聯、新春賀卡。其中，因應今年主題推出的《超人力霸王》小提燈，更是可愛又生動。陳其邁今也向市民朋友拜賀早年，祝福大家展現一馬當先的超人精神，闔家平安過好年、好事馬上來！

今年「高雄冬日遊樂園」選定橫跨老中青三代的日本知名IP「超人力霸王」為主題，陳其邁表示是發想於去年花蓮光復鄉堰塞湖事件後，見到很多超人挺身而出，深受感動。陳其邁說，超人精神就是能夠捍衛正義、不畏困難，在需要的時候挺身而出。

▲▼高雄超人力霸王小提燈來了！馬年新春小物開箱　發放時間出爐。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄馬年新春小物開箱。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄超人力霸王小提燈來了！馬年新春小物開箱　發放時間出爐。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁在記者會現場偕同書法家、設計師，一同開箱展示傳統春聯、斗方春聯、開運小紅包、新春賀卡等新春小物，吉祥物高雄熊也手持「超人力霸王」小提燈活力現身，以活潑朝氣的招牌形象及肢體動作，向市民朋友拜年祝福，生動呈現城市活力與年節喜慶氛圍。

傳統春聯由書法家蔡典成題字，《躍馬迎福》強調攜手躍進的新春氣象；《駿騰迎祥》象徵突破進取的動能與城市躍升願景；《馬雄好》斗方春聯以馬年生肖搭配在地元素，融入吉祥物「高雄熊」，巧妙展現一語雙關「馬上好」的寓意；新春賀卡由青年設計師林士揚操刀，結合童真歡樂的木馬、富貴圓滿的牡丹及高雄著名地標，共同迎向「馬上成真」的美好願景。

▲▼高雄超人力霸王小提燈來了！馬年新春小物開箱　發放時間出爐。（圖／記者賴文萱攝）

▲「超人精神一馬當先」一元紅包造型吸睛。（圖／記者賴文萱攝）

「超人精神一馬當先」一元紅包造型吸睛，超人力霸王以飛行姿勢劃破閃亮夜空，「一馬當先」展現超人精神！背面則融入高雄地標與港灣意象，期許2026高雄繼續突破、越來越好。至於眾所矚目的小提燈，觀光局長高閔琳表示，今年的設計結合「高雄冬日遊樂園」主題IP「超人力霸王」經典人物「初代超人力霸王」，象徵希望與勇氣。

提燈更特別設計靈活關節，讓其可呈現站立、直立及飛行等多種英勇姿態，兼具創意與收藏價值，也期盼能串聯不同世代共同的記憶與樂趣。

▲▼高雄超人力霸王小提燈來了！馬年新春小物開箱　發放時間出爐。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄馬年新春小物開箱，發放時間出爐。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄超人力霸王小提燈來了！馬年新春小物開箱　發放時間出爐。（圖／記者賴文萱攝）

相關新春小物及小提燈的領取時間、地點，高市府表示，「超人力霸王」開運紅包預計1/31（六）起配合高雄過好年商圈活動發放，全市國小、幼兒園學童與特殊學校學童，將由學校統一發放。

傳統與斗方春聯2/2(一）起於四維及鳳山行政中心、各區公所上班時間09:00-17:00發送，也放置於觀光局所轄場館與風景區、文化局所轄場館及高雄捷運各站點，自由索取，索完為止。

為讓學童歡度元宵節，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，將於開學後由學校統一發放超人力霸王小提燈；一般民眾則可於2月27日、28日下午4時，至高雄港18號碼頭領取，每人限領2盞，數量有限，送完為止。

《黑澀會》女星流產　10週胎停：相信寶寶會回來
快訊／逆子「37刀弒雙親」移送！親友敲窗怒吼：出來垃圾
快訊／蔥油餅夫妻慘死　36歲獨子行兇細節曝
快訊／流感就醫破10萬人次　疫情最快本周進入流行
NET出包　官方認疏失：已全面下架
男童突昏迷…嘴飄「爛水果味」！醫一驗驚：血糖飆300
快訊／台股翻紅　史上最高收盤
快訊／肯德基漲價！　超多品項調整

高雄老字號甜湯店歇業倒數　驚見22人共有店面遭法拍

高雄老字號甜湯店歇業倒數　驚見22人共有店面遭法拍

1982年開店的「綠豆王甜湯商店」，在地經營超過40年，是高雄老字號甜湯，陪伴許多高雄人從小吃到大，近年老店新裝，開了頗具文青感的二代店，兼具懷舊與現代感。近期二代店由於「變價分割共有物」進入法拍，屋主共有22人，一拍2月5日開標，底價5461萬元。

高榮員工裝葉克膜42天　換心獲新生　

高榮員工裝葉克膜42天　換心獲新生　

誠品台南「辦流水席」祭手路菜

誠品台南「辦流水席」祭手路菜

即／醫護界驚世夫妻　隱瞞疫情挨罰12萬

即／醫護界驚世夫妻　隱瞞疫情挨罰12萬

一度停工惹議　蔡明忠低調赴「高雄之星」上梁

一度停工惹議　蔡明忠低調赴「高雄之星」上梁

高雄馬年新春開運陳其邁

