強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

記者林東良／台南報導

為提升業界對消防安全與相關法規的認識，強化地區防災韌性，台南市消防局第四大隊13日上午10時在南部科學園區管理局1樓演藝廳，辦理2026年「119擴大防火宣導座談會」，邀集南科園區廠商及各類場所防火管理人員參與，現場超過200人出席，透過面對面交流，深化防火管理觀念，降低災害風險。

此次座談會規劃「單位介紹」、「防火宣導」、「業務說明」及「加強事項」等四大主題，由消防人員逐一說明防火管理相關法規與實務重點，並針對近期政策調整與持續加強事項進行詳盡解說，協助業者即時掌握制度變動，落實於日常管理作為。與會人員踴躍提問，現場互動熱烈，展現業界對消防安全議題的高度重視。

第四大隊大隊長蔡國保指出，轄區內南科園區高科技廠房及公共危險物品場所眾多，一旦發生重大火警，恐造成人命傷亡及鉅額經濟損失，因此更仰賴業者依法落實防火管理與自律精神。近期台中曾發生倉儲因施工不慎引發重大火災事故，造成嚴重傷亡，座談會也特別邀請倉儲物流業者代表出席，針對施工期間的消防安全須知進行說明，希望防患於未然，讓民眾與業者都能安心過好年。

消防局長楊宗林表示，大台南的防火防災工作，除了仰賴消防人員第一線守護，更需要企業建立「自己的財產自己保護」的防火防災觀念，平時依法做好防火管理，才能有效降低火災發生風險。他也提醒民眾，居家應裝設住宅用火災警報器，發生火警時才能及早發現、即時避難。

此外，近期中央氣象署持續發布低溫特報，楊宗林也呼籲民眾使用燃氣熱水器時務必保持室內通風，避免一氧化碳中毒，確保自身與家人安全。