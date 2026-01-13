　
    • 　
>
地方焦點

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

▲大園區農民節慶祝大會

▲大園區農民節慶祝大會。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「大園區各界慶祝農民節大會」，13日於區內老人活動中心舉行。副市長蘇俊賓出席活動，頒發傑出專業農民、傑出畜牧推廣農民及傑出青年農民等獎項，表揚農友長期投入農業發展的卓越貢獻。

蘇俊賓表示，大園區擁有玉米、台農57號及66號甘藷、西瓜、香瓜及蕎麥等多項特色農產，大園區農會不僅生產優質農產品、培育專業農民，在農會金融服務與農產行銷推廣方面也持續深耕，成果有目共睹。

▲大園區農民節慶祝大會

▲大園區農民節慶祝大會。（圖／農業局提供）

而大園區農業人才輩出，青年農民陳士賢以自家栽種的桃園3號白米，去年12月在日本第27屆「米．食味分析鑑定國際大賽」中，從超過5,000件參賽樣品中脫穎而出，勇奪最高榮譽金賞獎，這項成就不僅是個人的榮耀，更展現桃園農業的整體實力。

農會年度盈餘達1億8723萬　居全市農會之冠

大園區農會經營績效亮眼，目前存款規模突破203億元、放款逾144億元，並維持0%逾放比，年度盈餘達1億8,723萬元，居全市農會之冠；同時，農會更連續三年榮獲農業金融最高榮譽「農金獎」，充分展現穩健經營成果，感謝全體農友長期對桃園農業的支持與付出。

近年市府投入約6,000萬元經費支持大園區農業發展，涵蓋病蟲害防治、養豬污染防治、稻穀行銷及補助行動直銷車等多元面向，未來市府也將持續優化各項補助措施與農業基礎建設，做農民最堅實的後盾。針對黑毛豬養殖產業，面對中央廚餘政策所帶來的轉型挑戰，市府農業局將持續向中央爭取相關經費與資源，協助產業平順轉型、穩定發展，守護農民生計，讓桃園黑毛豬品牌持續深化與發光。

包括：市議員游吾和、市府農業局長陳冠義、大園區長余誌松、農糧署北區分署長林傳琦、農田水利署桃園管理處處長黃華煌、中華民國農會副理事長李文政、大園區農會理事長謝岳龍、總幹事呂理標、桃園區農業改良場副場長施錫彬等人士出席活動。

01/12 全台詐欺最新數據

獸醫師節慶祝大會在花蓮　數百獸醫師受表揚

獸醫師節慶祝大會在花蓮　數百獸醫師受表揚

每年1月6日為台灣獸醫師節，由中華民國獸醫師公會全國聯合會與社團法人花蓮縣獸醫師公會主辦的「第 54 屆獸醫師節慶祝大會」，今年特別移師花蓮盛大舉行，吸引近 600 位來自全國各地的獸醫師與眷屬齊聚一堂，共同慶祝屬於獸醫師的重要節日。

大園區航科國小新校舍動土　採用綠建築設計

大園區航科國小新校舍動土　採用綠建築設計

嘉義中埔水資源保護活動　邀來金曲歌王歌后助陣

嘉義中埔水資源保護活動　邀來金曲歌王歌后助陣

航空城將建970戶社宅供年輕人入住

航空城將建970戶社宅供年輕人入住

八月最後一個周日是「祖父母節」

八月最後一個周日是「祖父母節」

