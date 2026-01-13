　
台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

▲▼台鐵南港調車場都市更新案更新單元一新建工程今舉辦上梁典禮。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵南港調車場都市更新案更新單元一新建工程今舉辦上梁典禮。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

國營台鐵公司首推公辦都市更新案「台北市南港調車場都市更新案」，今(13日)舉行更新單元一新建工程上梁典禮，未來將打造「國際商旅中心」。台鐵指出，此前更新單元二已於114年10月28日完成「台鐵棟大樓」上梁，整體工程正依計畫推進，全案工程朝117年底完工目標邁進。

台鐵表示，南港調車場都市更新案分為更新單元一及更新單元二，基地總面積約5.4公頃，為104年度規模最大的公辦都市更新案，該案由南港國際一、國際二股份有限公司得標簽約。

透過公辦都更模式攜手民間企業開發，全案總樓地板面積逾15萬坪，規劃結合商場、辦公、住宅、旅館及公益設施等多元機能，台鐵表示，該案總投資金額超過300億元，更新完成後整體開發價值可望突破千億元。

▲▼台鐵南港調車場都市更新案更新單元一新建工程今舉辦上梁典禮。（圖／台鐵公司提供）

▲國營台鐵首推公辦都市更新案，未來將打造國際商旅中心。（圖／台鐵公司提供）

台鐵指出，更新單元一以「國際商旅中心」為發展定位，整合住宿、購物、娛樂、商務與集會等功能，規劃引進國內外知名企業進駐，滿足商務往來及大型城市活動需求。建築規劃方面，基地地下5層設置停車空間，地上規劃1幢5棟建築物，其中地下2層至地上4樓規劃為商場空間，期盼帶動在地經濟發展，並提升周邊生活機能。

至於地上建築配置，5棟建物分別規劃為旅館棟、辦公棟及3棟住宅棟，兼顧商旅服務、辦公機能與居住需求，透過土地複合使用方式，發揮整體開發效益，進一步強化南港地區的城市發展品質。

01/11 全台詐欺最新數據

