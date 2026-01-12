　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲北市某科技公司董座與人妻多次發生性行為，甚至安排出國旅行與共度夜晚。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

北市某科技公司董事長阿瑋，明知人妻小純（皆為化名）已有婚姻關係，仍展開熱烈追求，兩人迅速發展出親密關係，不僅密集約會、共度夜晚，更在短短一個月內多次發生性行為。小純的丈夫發現兩人曖昧對話紀錄後，氣憤提告，請求精神慰撫金100萬元。法院日前作出判決，認定阿瑋已嚴重侵害配偶權，判其賠償80萬元並負擔大部分訴訟費用。

判決指出，丈夫與小純於2022年（民國111年）結婚，婚姻關係持續至今。2024年底，阿瑋與小純相識後，儘管對方表明已婚，仍主動展開追求，並在2025年1月間多次與小純發生性行為，甚至安排出國旅行與共度夜晚。

LINE對話露骨曝光　談及性行為與懷孕話題

判決書還揭露，丈夫提供的LINE對話紀錄顯示，阿瑋與小純互動極為親密，對話內容多次涉及性暗示與私密話題，男方曾傳「只有那天妳在身邊睡最好」、「現在還會癢嗎？」、「想在妳身邊當個小狗」、「不好意思讓妳的床都是汗水」，甚至討論懷孕與避孕問題，女方傳訊說道「你不是結紮嗎」、「下次還是要拔出來」、「兩次都在裡面很緊張。」阿瑋還曾傳送名片與自拍照給小純，法院據此確認其身分無誤。

法院強調婚姻仍具法律保護　不倫行為屬重大侵權

儘管阿瑋辯稱配偶權並非法律保障權利，強調「性自主」、「人格自主」，並否認對話紀錄中人物為自己，但法院不採其說法，認定其與小純間關係已遠超一般朋友範疇，構成嚴重侵害。

法院指出，儘管通姦已除罪化，配偶間仍應遵守忠誠義務，婚姻制度應受民法保護。根據現行法令及大法官解釋，配偶權若遭嚴重侵害，仍可透過民事訴訟求償。本案中，阿瑋與小純不僅有多次性行為、共同旅遊與過夜行為，對丈夫造成明顯精神創傷，已構成侵權。綜合考量雙方身分、經濟狀況、損害程度後，判決阿瑋應賠償丈夫精神慰撫金新台幣80萬元

01/11 全台詐欺最新數據

