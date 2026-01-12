快訊／李多慧打破沉默！拍片親證「我真的不抽菸」

▲李多慧拍片回應遭到影射抽菸一事。（圖／翻攝自Threads／@le_dahye）



記者楊庭蒝／綜合報導

脫口秀女演員林妍霏日前在薩泰爾娛樂單口喜劇專場《喜劇怨偶》中，影射啦啦隊女神李多慧私下「關上門抽菸、喝酒、罵髒話」，相關片段曝光後引發輿論譁然。事件延燒多日，李多慧先於11日在Instagram曬照搭配意味深長的符號，被外界解讀為無奈回應，直到12日，她首度在Threads上傳影片，正式親自說明立場。

李多慧在影片中以全中文向粉絲問候表示：「最近我看到了一些跟我的中文有關的故事，大家別擔心，我真的真的沒事。」她也正面回應最具爭議的「抽菸」傳聞，語氣堅定強調：「我真的真的不抽菸。」一句話直接澄清外界揣測。

除了否認抽菸傳言，李多慧也大方談及自己一直以來被討論的說話方式與聲音。她透露，這次風波讓她對自己的聲音「有了新的想法」，並視為持續進步的契機，還在影片中詢問粉絲：「那麼以後用現在這樣的語氣和聲調，你們覺得怎麼樣呢？」展現正向態度與自省心境。

影片最後，李多慧也不忘向台灣粉絲喊話，表示「2026年我繼續在台灣努力」，並用中文溫暖告白：「大家希望喜歡我，謝謝，愛你們。」

隨著影片曝光，留言區瞬間湧入大量粉絲力挺聲音。不少人心疼她因外界言論而自我反省，有網友直言：「不用為了她或他改變！妳本來就是最好的了。」也有人安慰表示：「多慧做你自己就好，不要被外面的酸言酸語影響，你依舊還是很棒的李多慧。」

也有粉絲以更強烈的語氣力挺，形容外界批評只是「蹭流量」，留言指出：「真的不需要為了一個蹭流量的閒雜人等改變自己原來的生活方式，黃金不會因為市場貶值就不發光」、「我很喜歡妳講中文的樣子，請不要為了亂七八糟的人改變。」