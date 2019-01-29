朱銘美術館「走春PARTY藝起來」　世界樂器體驗趣味互動展覽

▲ 朱銘美術館入口處，特別換上朱銘先生首度亮相、充滿童趣的作品《人間系列－天真時代》來呼應。（圖／朱銘美術館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

朱銘美術館29日起，推出充滿辦桌趣味的《造音聲活空間》、有著魔鏡體驗的《人鏡關係》特展及藝術迷宮等三檔全新特展，春節期間僅除夕休館，大年初一起，邀請身聲劇場帶來「世界樂器體驗」、「希望之翼」等30場精彩演出，邀您全家來場「春吶PARTY」藝術走春之旅，大小朋友還可參與「Color Piggy非豬不可」創藝撲滿手作。

今年是美術館的20周年，也是「藝術教育年」，入口處特別換上朱銘先生首度亮相、充滿童趣的作品《人間系列－天真時代》來呼應，自29日起全新登場的三檔特展中，適合親子族群的《造音聲活空間》和「Art多一點實驗室」兩檔特展，規劃了「辦桌體驗」，讓大小朋友透過鍋碗等大小物件來體驗不同聲響，以及經由趣味的互動迷宮探索，輕鬆認識朱銘的藝術教育觀。

▲ 朱銘美術館入口處，特別換上朱銘先生首度亮相、充滿童趣的作品《人間系列－天真時代》來呼應。

不容錯過的還有《人鏡關係－2019年朱銘美術館典藏特展》，從「人鏡關係」出發，引導觀賞者與與藝術作品產生鏡像聯想，並劃分為身體、肖像與情景三個子題，引領民眾透過達利的《熱情女郎》、蘇子涵的《打雪仗》、張恩慈的《About your princess》等43件國內外22位藝術家關於人物的作品，探索人物創作的各式動機與可能性。展場規畫有「魔鏡遊戲體驗」，民眾可藉由設立在展場中的鏡子，與鏡中的自己互動，或與親友一起玩出創意。

朱銘美術館表示，春節期間僅除夕休館，初一至初三特別邀請身聲劇場帶來「世界樂器體驗」、「希望之翼」與「街頭打擊」等30場表演。除了欣賞藝術品外、還能觀賞結合舞蹈、身體、音樂的精彩表演，愛手作的大小朋友也可參加「Color Piggy非豬不可」創藝撲滿手作。

來到朱銘美術館除了可欣賞著名的《太極系列》、《人間系列》外，豐富多樣的特展及春節活動更是不容錯過，即日起民眾可上udn、ibon、全家famiport等售票系統預購特展優惠票劵。

▲ 大年初一、初二，身聲劇場「希望之翼」。

▲ 大年初一至初三，身聲劇場「世界樂器體驗」。

▲ 大年初三，身聲劇場「街頭打擊 HanBeat.」。