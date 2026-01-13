知名女星「未婚生子」淪阿公店小姐 　晚年靠撿回收維生

▲名嘴呂文婉進日在節目上分享，一名藝人朋友的唏噓故事。示意圖。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡周刊

名嘴呂文婉進日在節目上分享，一名藝人朋友的唏噓故事，透露該女星八大行業出身，進軍演藝事業曾紅極一時，但後來未婚生子，事業跟著走下坡，只好回老本行，最終因年老色衰，最後甚至到阿公店犧牲色相，而近來只能靠撿回收維生。

名嘴呂文婉經常在《命運好好玩》節目中分享經歷，這次則驚爆一名知名藝人朋友的淒涼故事。節目中，呂文婉表示，該名女星外型相當亮麗，出身自八大行業，因緣際會下進軍演藝圈，且出道後曾紅極一時，「剛開始她真的有賺到錢」。

▲呂文婉在《命運好好玩》分享一名女星晚景淒涼的故事。

女星為家計淪阿公店小姐？

呂文婉表示，但後來女星因未婚生子，加上小孩的爸爸不負責任，因此讓她生活變得非常辛苦，後來只好回到老本行，「陪酒唱歌，喝到肝都壞掉」，然而，原本靠著年輕貌美的外表，還能在酒店上班，但隨著年紀增長，最後只能轉戰紅包場，最後為了家計甚至還淪落到去阿公店出賣色相。

呂文婉坦言，最後再與該名女星聯絡時，女星的兒子已長大成人，但仍無法金援該女星，「對媽媽的生活方面並沒有任何金錢上的支援，後來她靠著撿寶特瓶、撿回收過日子」，讓呂文婉相當心疼友人晚景淒涼。

