春節安維工作首日　永康警緝毒有成展決心

▲加強重要節日安全維護工作首日，台南市永康分局以優勢警力，針對特定營業場所和轄區治安要點實施擴大臨檢、取締酒後駕車及防制危險駕車等專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



加強重要節日安全維護工作首日，台南市永康分局以優勢警力，針對特定營業場所和轄區治安要點實施擴大臨檢、取締酒後駕車及防制危險駕車等專案勤務，大橋派出所及永康派出所分別查獲K他命等毒品，29日上午偵查隊更是一舉逮獲女藥頭，搜出多包安非他命毒品，充分展現緝毒決心。

28日晚間10時起，永康警分局動員48名警力，由分局長戴崇贒帶隊執行路臨檢勤務，針對轄區特種營業場所及青少年易聚集處所，加強查緝不法，並防止聚眾滋事等情事發生，要展現維護轄區治安決心，讓市民有個順遂如意的春節假期。

而春節安維工作首日就有好的開始，專案勤務中，大橋派出所員警在中山東路與中華二街口查獲王姓女子非法持有藥物，經初步檢驗為列管第三級毒品，重0.62公克，另永康派出所在埔園街查獲鄭姓男子非法持有第k他命，重1.6公克，均依法送辦。

29日更有所斬獲，永康分局偵查隊於29日上午8時許在大內區查獲49歲郭姓女子持有安非他命10包（總重約17.86公克）。郭女曾於去年11月因偽造文書罪嫌未到案而遭發布通緝，被永康分局偵查隊緝捕歸案，當時承辦員警即懷疑郭女有使用毒品陋習，後續搜集相關事證後，經報請台南地檢署指揮偵辦，核發搜索票獲准。29日上午，警方持搜索票上門，在郭女的衣物收納處查獲多包安非他命，郭女也坦承販毒，警方依毒品罪嫌送辦。

▲警政監呂青霖永康分局頒發破案茶，嘉勉緝毒有功員警。

永康分局長戴崇贒表示，本次加強重要節日安全維護工作期程為1月28日22時起至2月11日24時止，為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」等為任務主軸，此段期間除了緝毒、反詐與制暴治安工作，尚有保護民眾存提款安全、交通疏導作為、幫助失蹤人口返家團圓、民眾舉家外出住居安全維護及結合民力服務社區等為民服務工作，相關安全維護工作已準備就緒，要讓民眾開心、安心過好年。