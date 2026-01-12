5.3地震「台北超搖11秒」　氣象署估7.0強震後餘震：未來還有

▲震央距離僅約7公里，氣象署估5.3地震為規模7.0餘震。（圖／中央氣象署，下同）



記者許力方／台北報導

地牛突翻身，北台灣有感搖晃。中央氣象署地震測報中心說明，今晚9時31分的5.3地震屬於中層地震，造成最大震度宜蘭南澳3級，依據震央位置、規模和時間研判，這起地震是1227深夜11時05分7.0大地震的餘震，同樣是因菲律賓板塊與歐亞板塊碰撞造成，雖後續餘震數量不多，因地震深度較深，小規模地震傳到地表時已經被地層大部分吸收掉，餘震不明顯。

震央、時間、規模研判 7.0地震餘震



地震測報中心主任吳健富說明，這起地震規模5.3，深度70.3公里，為較深的地震，宜蘭南澳震度達3級，人口密集的宜蘭市、新北、台北有2級，大部分影響區域在中部以北，都有1級以上有感。回顧過去，5.3地震是在宜蘭縣府東方24.9公里，7.0地震在32.3公里處，位置相當接近，深度也相當接近7.0地震的72.8公里。

台北信義區搖11秒 高樓感受明顯



不同震度歷時部分，吳健富指出，宜蘭南澳接近震央位置，3級震動大概3秒，桃園市2秒，新竹關西1秒，2級震動在台北市信義區達到11秒，高樓地區搖晃有感。

板塊擠壓釋放能量 屬中層地震型態



5.3地震是7.0地震的餘震，他說明，主要原因仍是板塊運動造成。板塊從東南擠上來，在海岸碰撞，宜蘭、花蓮外海往下隱沒，隱沒到北邊較深處，深度在70公里比較深，屬於中層地震，是板塊活動累積能量造成的地震。

餘震仍會發生 規模估比5.3再小



7.0餘震統計至今包括主震、小區域和有編號有感地震有6起，扣掉主震，規模5.3地震是較大的餘震，規模4.5有3個，小於規模4的有1個。吳健富示警，該區域地震較深，代表未來一定有餘震，但不會太大，跟今天比稍微小一點。

由於該區域地震5.5以上相當頻繁，代表台灣東部70%地震都在這個位置，民眾感受明顯，「因為地震就在身邊。」

▼5.3地震台北市超搖，氣象署觀測2級搖11秒。

