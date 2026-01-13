月底要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝

▲護照。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

護照具有公文書的性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳。有網友求助，月底就要出國，卻發現護照內頁有「吉伊卡哇」紀念章，疑似是去年出國玩時被朋友蓋的，不禁急問「還有救嗎？」事實上，外交部早就提醒過，護照屬於公文書，只要有紀念章、塗改或破損，就可能影響通關，最保險的方式就是重新申辦。

原PO在PTT的Gossiping板問卦，「急！剛發現護照被蓋了吉伊卡哇怎辦」，他月底要出國，在收拾護照跟日幣時，突然發現護照上多了一枚「吉伊卡哇」紀念章，「應該是去年去京都買東西的時候，被朋友蓋的」，現在才發現讓他超傻眼，「現在去排隊換護照還來得及嗎？」

全場都勸「別賭運氣」：日本入境基本上都會翻

貼文一出，多數網友一面倒勸他換發，不要賭運氣，「趕快去換一本，有些國家查很嚴」、「離月底還有點時間，趕快用急件辦，不要賭移民關會不會看到，看到就是遣返」、「認真說，亂蓋就是重辦，不然多不給入境」、「不要賭，風險不低。」

事實上，外交部曾提醒，國人護照內頁不得擅自加蓋紀念章戳，若有加蓋章戳或汙損情形，應即申換新護照，以免影響出國旅遊通關權益。護照具有公文書的性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，倘護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，即已構成護照汙損。