國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟更高

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟比上次高

圖文／鏡週刊

日本43歲的前橋市「前市長」小川晶去年9月被爆出和男下屬在愛情賓館多次密會，在議會逼宮聲浪中，11月底狼狽請辭。未料她才過2個禮拜就宣布要投入補選，前橋市昨（12日）進行補選投票，小川晶以1萬票之差擊敗對手，再度當選前橋市長。

小川晶為何請辭？堅稱上賓館談公事引眾怒

律師出身的小川晶是日本群馬縣前橋市的首位女市長，然而她去年9月被爆出多次和已婚男下屬進出專門給情侶享受魚水之歡的「愛情賓館」，引發軒然大波。她緊急出面道歉，承認和對方上賓館超過10次，但堅稱只是去賓館「談公事」。

不過她的說法無法平息爭議，大量抗議電話湧入前橋市役所，前橋市議會各黨團也不斷逼宮要求她下台，她一直以要完成對市民的承諾為由而拒絕，直到11月下旬議會打算提出不信任案，她才急忙地出辭呈，在11月27日請辭卸任。

下台2週馬上投入補選　再獲市民信任成功當選

引咎辭職的小川晶在下台時沒有把話說死，說自己會繼續為了前橋市、為了群馬縣竭盡所能，果然在下台2個禮拜後，她就宣布要投入今年1月12日舉行的市長補選，並展開競選工作。

綜合日媒報導，前橋市長補選昨日登場，小川晶以6萬2,893票、得票率49.8%，擊敗主要對手、無黨籍的律師丸山彬的5萬2,706票、得票率41.7%，再度當選，重返市長寶座。小川晶預計今（13日）下午領取當選證書後，明（14日）就火速回歸市府報到。

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟比上次高

▲ 小川晶經歷賓館幽會事件後下台，如今投入市長補選再度當選。（翻攝自小川晶臉書）

向支持者致歉「給大家添麻煩」　逆風再贏選戰

小川晶再度勝選，她向支持者哽咽表示：，「我原本的任期是4年，現在卻得在任期中間再次參選，真的是我的錯，我給大家添麻煩了」。她向眾人致歉，因為自己輕率的行為引起日本軒然大波，並感謝大家對她的支持，幫她再次取得勝利。

小川晶坦言，因為自己一人能力不足，所以她必須先辭職，並再次面對這場逆風的選戰，但她仍希望再次挑戰，也獲得了大家的支持，「能夠再次獲得這麼多市民的選擇和信任，我深刻感受到自己的責任重大。」她也喊話，希望這次上任可以把工作做得更好，為大家一起打造更好的前橋市。

補選投票率、得票數竟提升　將可做完原本任期

據悉，本次的投票率為47.32%，還比上次（2024年）的39.39%來得高；當時小川晶首次參選，以6萬0,486票（得票率56.6%）擊敗自民黨、公民黨推薦的前市長山本龍，成功當選前橋市長。雖然這次得票率下滑，但投票率提升、讓她的得票也創新高，或許顯示她的施政遠比醜聞來得讓市民有感。小川晶這次補選上任，任期則是補完她原本的第一任期，至2028年2月27日。

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟比上次高

▲ 小川晶擊敗其餘4名對手，成功重返市長寶座。（翻攝自NHK）

每日新聞精選

01/11 全台詐欺最新數據

01/11 全台詐欺最新數據
400 1 7162 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

