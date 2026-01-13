　
苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

▲李多慧擁有天使臉孔、魔鬼身材，個性也非常親民。（圖／翻攝自IG／李多慧，下同）

▲李多慧外型甜美，個性親民。（圖／翻攝自李多慧IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

喜劇演員林妍霏日前在段子內容提及啦啦隊女神李多慧，調侃言論和語氣掀起議論。對此，李多慧親自發片澄清，用中文強調自己「真的沒事」，並表示會把這次事件視為持續進步的機會。真誠回應讓不少粉絲看了相當心疼，「在韓國被排擠才來台發展，結果來台後還被在地人抹黑，真的是夠了。」

李多慧在影片回應脫口秀事件，全程以中文說明，語氣冷靜卻明顯認真澄清，強調自己並沒有抽菸。她也坦言，這次的風波讓她開始重新思考自己的說話方式，甚至詢問粉絲，未來是否用比較自然、低沉的語氣說話會比較好，流露出內心的在意與掙扎。

影片曝光後引發討論，就有人直呼，「雖然沒追啦啦隊，但也能感受到她很善良，這樣抹黑欺負她，真的覺得很心疼」、「真的很傻眼，就算很累，也還是努力用笑容回應粉絲，這麼敬業的人，為什麼要被抹黑成雙面人？」

不少網友則表示，本來對李多慧無感，但都默默被圈粉，「以前對李多慧無感，是到上次花蓮救災完全被圈粉」、「一開始大家捧她跳舞好看的時候，我完全無感。後來看到她在韓國遇到台灣人就送禮物，還有一些大家都知道的好事跡之後，就被她圈粉。」

也有人認為，林妍霏並不是針對李多慧，「只是在講演藝人員的檯上檯下吧，人設形象問題，只是剛好拿韓國啦啦隊舉例而已」、「剛好舉例到一個會被炎上的人 更證實段子裡講到的雙標。」

01/11 全台詐欺最新數據

