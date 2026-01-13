「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

記者唐詠絮／彰化報導

近日網路上流傳一張醫院內部標語「我今天願意加班」、「再一刀就好」，挨轟「情緒勒索」。被影射的彰化基督教醫院今（13）日鄭重澄清，該圖片實為開刀房內部自願加班登記冊的內頁設計，旨在以幽默方式鼓勵團隊士氣，絕非對外強制加班的公開文宣。院方強調，加班完全採自願制，並依法給予加班費，其背後更承載著醫學中心守護急重難症生命的責任。

▲彰基指出「我願意加班」圖，在醫學中心的手術室內，每一句「再一刀」，是對生命的堅持。（圖／彰基提供）

非強制性文宣

彰基醫院解釋，引發爭議的標語圖文，是手術室內部用於同仁「自願」登記加班手冊的一頁，用意是在高壓工作環境中，以輕鬆正面的語句凝聚團隊向心力。院方重申，所有加班皆出於同事情願，絕無強制，並呼籲外界勿以訛傳訛。有彰基醫護人員表示，雖然加班頻繁，但確實是自願參與，希望外界不要誤解這份內部鼓勵的初衷。

▲彰基指出正因有一群人「我今天願意加班」，及「再一刀就好」的執著，守住了無數家庭的完整。（圖／彰基提供）

手術室生命關頭「再一刀」是堅持

彰基醫療長、神經外科醫師張尚文深切說明，作為區域唯一醫學中心，彰基肩負彰化、南投、雲林急重難症的最後防線。手術室的工作性質特殊，無法如同行政職般準時下班。當嚴重外傷患者送達，或面臨器官移植等分秒必爭的救命手術時，團隊的「再一刀」往往意味著一個生命的延續、一個家庭的完整。

他以數據為例，彰基擁有35間開刀房，平日平均執行逾140台手術。去年12月，團隊更曾為搶救四位病患，在一天內同步完成心、肝、腎移植，動員超過50名醫護人力。在這些時刻，自願留下的同仁及其「再一刀就好」的信念，正是創造重生奇蹟的關鍵。

▲張尚文醫療長指出，手術室醫護同仁核定高於全院3.5個月年終，並加碼達到其他員工的3倍。（圖／彰基提供）

保障醫護權益

彰基因為這張標語意外掀開了醫學中心手術室不為人知的重擔，對醫護而言，「再一刀就好」不只是一句口號，更是團隊在生命與時間賽跑前線的日常寫照。

針對人力與勞動條件，彰基總院長陳穆寬強調，醫院絕對遵守勞基法規定給付加班費，並透過流程優化，將大多數加班時數控制在兩小時內，以兼顧同仁生活品質。此外，院方更以實質獎勵肯定團隊付出，例如今年針對自願加班同仁，依據貢獻度加碼年終獎金，最高可達10.5個月，遠高於全院基本的3.5個月，其中超過六成的麻醉護理師年終均高於基礎值。