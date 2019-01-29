廚餘禁養豬　花蓮實施廚餘掩埋配套措施

▲花蓮縣於疫災防災演練後宣布了禁用廚餘養豬政策，為了使全縣廚餘有效去化，擬定實施廚餘掩埋政策。（圖／花蓮縣政府提供，資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

為防止非洲豬瘟疫蔓延造成產業的損失，花蓮縣長徐榛蔚於1月10日疫災防災演練後，立即宣布花蓮縣禁廚餘養豬政策，並給予執行緩衝期10日至1月21日止，使養豬戶、餐飲業者、飯店業者、清運業者、飼料業者、消費者及學校等機關團體，有充裕時間進行作業調整。

廚餘禁止養豬後，花蓮縣擬定廚餘去化模式由養豬再利用轉換至掩埋場免費處理，並依各掩埋場之現況調配進場量如下：

1.家戶產生之廚餘由公所清運至掩埋場掩埋。

2.事業產生之廚餘可自行或委託公民營清除處理業者清運至掩埋場掩埋。

目前花蓮地區共有7家合格清除業者接受委託清除廚餘，分別為六德環保清理事業0919-596262、長江環境清理業03-8348590、東澤環保有限公司0911-896788、大正環保企業社0922-312854、包您通有限公司03-8577777、冠宇鑫環保科技有限公司0989-952133及綠邦環保有限公司0909-100106，因應年節大量廚餘產出之需求，廚餘清運業者將於春節期間提供服務，過年期間也請各位民眾配合公所垃圾清運時間將廚餘交付清潔隊清除。

環保局長饒忠呼籲民眾，為避免廚餘清運造成二次污染並減輕後端處理困難，請務必將廚餘瀝乾後再排出，污水由家中之污水系統集中至污水處理廠統一處理，避免清運中造成環境二次污染。至於餐飲業者大量排出污水，業者應加裝油水分離槽，以防止阻塞管路。

為因應本次防疫政策，各公所清潔隊皆面臨人力缺乏及設備不足之困境，為此環保局除向中央申請補助5座高效能廚餘處理設備外，並將追加補助經費予各公所，以利前線防疫作戰。