生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

▲▼孫淑媚。（圖／翻攝自Instagram／shumaysun）

▲孫淑媚狀態超好。（圖／翻攝自Instagram／shumaysun，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

女星孫淑媚時常透過社群更新動態，日前她就貼出幾張綁雙馬尾的照片，看起來俏皮又可愛。就有網友發文直呼，看到孫淑媚的IG真的嚇到了，說20幾歲她也信，因為對方實在保養得太好了，而且馬甲線也很好看。貼文曝光後，引起討論。

孫淑媚保養得超好　網友大讚漂亮

女網友在Dcard上發文表示，她日前滑到孫淑媚的IG時，真的嚇了一跳，因為孫淑媚實在太漂亮了，而且保養得很好，完全看不出來40幾歲，如果對方稱自己20幾歲，她大概也會相信。

▲▼孫淑媚。（圖／翻攝自Instagram／shumaysun）

原PO接著說，雖然她知道照片多少會有點濾鏡，但看到當下真的覺得很厲害，尤其孫淑媚的馬甲線也非常好看，讓她下定決心向對方看齊。原PO媽媽後來則補充，其實孫淑媚只是出道的時間比較早，年齡並沒有大家想像中大。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「現在發現很多以前的藝人都很漂亮，每次看到謝金燕跟林志玲也都不自覺一直看，不管是臉還是身材都維持得很好，超羨慕」、「她真的變得超像妹妹的，當初看到照片的時候嚇到沒認出來」、「我覺得是妝感、隱形眼鏡、裝扮較年輕，或是若有套濾鏡也有差」、「每次看到對比圖都很佩服她，已經不是凍齡了，根本逆齡」、「身材維持得很驚人」、「真的超正，我嚇翻」、「她比年輕時年輕欸，好厲害」。

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

