買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

記者游瓊華／台中報導

家長集體崩潰！許多爸媽為了孩子健康，特地挑選價格較貴、標榜無調味的韓國進口嬰幼兒海苔，沒想到卻換來重金屬危機。知名品牌「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」遭爆重金屬鉛、鎘含量嚴重超標，其中鎘含量竟飆破標準值48倍，引發家長集體崩潰，更有家長氣到怒飆國罵。台中市府也出手稽查並要求業者全面下架回收，目前市面上已無該批產品流通風險。

衛生福利部食品藥物管理署今（13）日公布抽驗結果，位於台中市梧棲區奇屋股份有限公司販售的「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」，經檢驗確認重金屬鉛及鎘含量不符規定。台中市食安處表示，該產品在民眾自主送驗輿情出現的第一時間，市府即派員稽查並要求業者全面下架回收，目前市面上已無該批產品流通風險。

食安處說明，依食藥署公布結果，該產品檢出鉛含量為0.133 mg/kg（標準值0.050 mg/kg）、鎘含量為1.943 mg/kg（標準值0.040 mg/kg），不符合嬰幼兒副食品中污染物質及毒素衛生標準。

有家長聽聞消息，在網路上怒標國罵，「ＯＯＸＸ！原本以為比較安全，結果竟然超標這麼多」、「根本毒殺台灣人！」等。台中市食安處強調，嬰幼兒對重金屬的耐受度極低，長期攝取恐對發育造成影響。目前已要求業者全面下架回收該批次產品，目前市面上已無流通風險。食安處也依《食安法》命業者限期改正，若複驗仍不合格，將依法裁處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。