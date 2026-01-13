裝冷氣時師傅「多問1句」　冬天來他秒跪謝！大票共鳴：超爽

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

天氣一冷，很多人都開始懷疑人生。圖文作家藍島近日發文，在寒冷夜晚突然想到當年裝冷氣時，師傅隨口問了一句，「你冷氣要有暖氣功能嗎？」當時沒想太多就答應，如今超感謝多花三、四千塊的自己。貼文一出，瞬間引發大量網友共鳴，「現在冬天都過得很爽」。

藍島11日在粉專轉貼自己的發文，「大概是前兩天的心得。」只見他在文中表示，「在這寒冷的夜晚，我想到裝冷氣時師傅問我說：你冷氣要有暖氣功能嗎？」當時聽到只要多三、四千元，心想應該沒差，沒想到是最正確的投資，「……我感謝當時的我自己。」

裝單冷後悔炸：真的去撞到

貼文吸引大批網友共鳴，有人秒後悔沒裝，「哭死，我當初買單冷真的去撞到」、「為了省1000，兩間裝冷暖一台裝單冷，現在超後悔…」；也有人慶幸自己選對了，「我也是堅持一定要冷暖機型」、「看到帳單，感謝自己當初買變頻」、「10年前一次買3台，現在吹得超爽。」

有人則表示，「南部不需要，也就幾天寒流而已」、「我完全不後悔選單冷，台南冷日子也冷不過短短2個月」、「我買了，我爸不給我開」、「電毯可以省更多」、「我打電話問我朋友，他說才多一千就加上暖氣的功能了，從此每年冬天我都要感謝他一次。」