社會 社會焦點 保障人權

男粉絲心碎怒告女神張香香詐欺　狂砸50萬只見面10分鐘還被斷聯

▲▼ m40925 。圖／翻攝自IG／m40925）

▲張香香否認詐騙，稱銷售與抖內非她決定。圖／翻攝自IG／m40925）

記者黃宥寧／台北報導

曾被封為「無名小站十大正妹」、「年度無名正妹」的網紅張香香，遭一名莊姓男粉絲指控透過直播與私訊話術，讓他購買大量寫真年曆、烏魚子及刷贈虛擬禮物，前後支付超過50萬元，最終卻未能與對方交往而斷聯，涉嫌詐欺。士林地檢署偵查後，認定屬民事糾紛，難認張香香具有詐欺犯意，依法作出不起訴處分。

莊姓男子提告指出，2023年10月起，在「PIPO LIVE 人氣帶電商平台」觀看張香香直播，並透過私訊與其互動，隨後雙方改以LINE聯繫。期間張香香向莊男表示，自己正在籌辦「公益寫真年曆」要幫助流浪犬貓，並稱只要銷售業績達標，公司就會安排她拍電影，「還差幾十本就能達標」，要求莊男多多支持。莊男因此向平台購買年曆，共支付10萬3,271元。

此外，張香香也在IG貼文販售烏魚子，並提及「若選上年度代言人，可獲海外曝光」、「購買烏魚子可協助捐贈育幼院」等內容，莊男再支付8萬8,800元購買相關商品。

莊男另指控，張香香曾表示，若業績未達標，公司將安排她與陌生男子吃飯，希望他能「抖內支持」，他因此向銀行貸款30萬元，儲值至直播平台購買虛擬禮物送給張香香。莊男統計，自己共購買129本年曆，實際僅收到20本；訂購50組烏魚子也未收到實體商品，對方則表示已捐作公益。雙方僅曾見面一次、不到10分鐘，之後張香香以各種理由不再見面，最終完全斷聯，讓他認為遭到利用與欺騙。

張香香到案後否認詐欺，供稱公司規定主播不得與粉絲私下接觸，所有年曆與烏魚子均由公司販售，她僅依公司指示在直播中介紹商品。她並表示，不論抖內或商品銷售金額多少，她領取的薪資固定，並未因銷售額外獲利；至於烏魚子是否捐贈給育幼院，則由公司負責處理。

檢方另查出，該公司曾於2024年3月13日，以張香香及案外人李姓人士名義，捐贈100份烏魚子給「基隆港引水人辦事處」，指定用於建教合作的海運學生惜福餐，據此認定難以證明烏魚子不存在，或完全未用於公益。

檢察官指出，雖然告訴人與被告之間確實有高額金錢往來，但在證據上，難以認定張香香在銷售商品或勸誘抖內時，即具有「不法所有意圖」，依「罪疑惟輕」原則，認定犯罪嫌疑不足，本案應屬於民事消費糾紛，告訴人可循民事途徑請求返還款項或損害賠償。

01/11 全台詐欺最新數據

