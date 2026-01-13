守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

▲台東縣府落實校園午餐衛生把關。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化校園食品安全、守護學童健康，台東縣長饒慶鈴高度重視全縣學校營養午餐品質。縣府教育處依據《學校衛生法》，於去年度偕同衛生局及農業處，完成縣屬各級學校營養午餐餐飲衛生聯合稽查作業，全面檢視校園午餐供應流程，確保學童飲食安全與營養無虞。

台東縣政府教育處表示，此次聯合稽查重點涵蓋午餐驗收作業、食材登錄平台建置、作業環境與設備設施、從業人員衛生管理、餐食製程品質，以及「三章一Q」食材溯源紀錄等關鍵項目。針對稽查過程中發現的缺失，皆已要求學校限期改善，並全數完成改善作業，確保校園午餐供應符合相關規範。

教育處指出，縣府在校園食品安全把關上持續不鬆懈，於食材政策方面，明確規範學校營養午餐優先採用具可溯源機制之食材，從源頭降低食品安全風險。同時，針對校園常見食品中毒風險，持續向師生宣導「五要二不」飲食原則，並特別提醒師生於戶外教學或活動時，切勿採食不明野生植物，以維護自身健康。

因應諾羅病毒等傳染性疾病好發季節，教育處亦要求學校及餐飲從業人員落實防疫措施，包括勤洗手、身體不適或出現症狀時即佩戴口罩並儘速就醫，降低校園群聚感染風險，確保用餐環境安全。

教育處強調，守護校園食品安全是縣府責無旁貸的責任，今年度將持續進行學校營養午餐餐飲衛生抽查與輔導作業，確保師生餐食品質與安全。並感謝各校教職員工及營養午餐從業人員的辛勤付出，與縣府攜手合作，共同為全縣師生的營養與健康嚴格把關。