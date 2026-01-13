千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

▲亞太區研討會當中，彭賢禮院長分享雷射的操作心得。（圖／記者吳奕靖攝） 。

記者吳奕靖／高雄報導

別人是買跑車，他卻是買雷射！高雄市皮膚科名醫彭賢禮，自從踏入醫美領域後，十多年來一路瘋狂蒐集設備，被同業笑稱是「雷射達人」。他坦言，這份「愛買雷射」的程度連診所員工都看得目瞪口呆。彭賢禮笑說，自己不是在囤機器，而是在追求技術極限，只為讓更多患者能得到更完整的治療。

彭賢禮回憶，多年累積下來，他光是進口的儀器就超過六十台，已退休的一批退到庫房裡，目前仍在使用的就還有四、五十台。他透露，光是最近新進的儀器就有二十台，每一台都代表一種未被填滿的需求，就像一塊塊不同功能的拼圖。「很多患者的問題不能用同一台處理，我們發現某些儀器有特殊之處，就會進來補足那個缺口，拼起來才是完整的技術。」

▲雷射達人「彭賢禮」，接觸雷射光療儀器一路走來購買了超過60台 。（圖／記者吳奕靖攝） 。

▲彭賢禮購買雷射機器就像是買「玩具」，花費已經不能估算 。（圖／記者吳奕靖攝）。

外界常以為醫美機器就是花錢堆疊，但彭賢禮直言，儀器只是工具，真正能決定效果的是醫師本身。他把每一台新儀器都視為必須深入研究的「武器」，只有專科醫師把能量、參數、皮膚反應完全吃透，才能讓設備發揮真正價值。「買儀器就像買跑車，你駕駛技術不好也開不出它的性能」。

談到成本時，他忍不住苦笑，直言現在的醫美設備動輒千萬等級，不像早年兩三百萬就能買一台還算高階。如今市面上很多設備都逼近千萬甚至破千萬，而他這幾年陸續添購下來，總金額早已不敢細算。「真的不要算，越算越怕。」

外界最好奇的問題，就是家人會不會對他「瘋買雷射」有意見？提到這點，彭賢禮大笑，表示太太早就看習慣了。「我們都說是雷射玩具，但它不是玩具，是我們的工具、我們的武器，也是我們必須專精的技能。買這些不是為了收藏，是為了病患。」

▲彭賢禮院長示範冷纖雷射的操作經驗給其他各國醫師 。（圖／記者吳奕靖攝） 。

他強調，醫美技術的進步需要設備與專業同步提升，買機器不是炫富，而是一種責任。「如果想做得更好，就必須跟著科技走。」他說，這些看似奢侈的投資，最後終究都是回到患者身上，讓每一個人都能得到最適合自己的治療。

彭賢禮不只是愛買機器，也會舉辦研討會，像是11日亞太區研討會，大約有二十位亞太區醫師參與，其中包含來自泰國與韓國的兩位國際講師，他本人也受邀在現場進行專題演講。整場活動重點，就是向醫師們分享「冷纖雷射」這項在國外已經相當熱門的新科技。

目前冷纖雷射就是主打在能量作用時熱傷害極低，但仍能刺激皮膚新生。彭賢禮說，它最特別的地方是具備雷射取皮的概念，模擬外科把老化皮層切除，但比手術更溫和。「手術切掉的還是老皮，但這台儀器在冷先的情況下，去除體積後反而促進再生，皮膚品質確實會更好。」他透露自己也親身做過臨床測試，效果明顯，因此相當看好這項技術在台灣的未來發展。