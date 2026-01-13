張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

▲高鐵延伸宜蘭預估要耗資3521億元。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵將延伸宜蘭，前政委張景森批評北宜間僅42公里，卻投入超過4千億元經費，可謂「史詩級錯誤」，疾呼「不要再被選舉綁架」。鐵道局今表示，高鐵北延宜蘭路線增加至60.6公里，加上通膨、原物料上漲等經費調整為3,521.8億元，行車時間可縮短至28分鐘，運能增3倍以上，效益明確，依法審慎推動。

交通部鐵道局今表示，高鐵延伸宜蘭計畫遵循法定程序審慎推動，相關程序完備、效益明確。該案已經環評通過，交通部於114年11月已將綜規報告報請行政院審議中，相關評估作業及計畫報核程序悉依環評法及行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點等規定辦理。

面對北宜及東部聯外交通長期壅塞、運輸量能及系統韌性不足等結構性問題，鐵道局指出，台鐵北宜直鐵方案因穿越翡翠水庫集水區而環評受阻，若改線繞行東北角，則因節省時間有限，效益不足。另直鐵受限「樹林－七堵」間台鐵容量瓶頸，須與西幹線共用「樹林－南港」路廊，發車班次受限，無法大幅增班，直鐵方案新建路線將無法完整使用其容量，投入建設經費恐無法充分發揮效益，更存在南港端新富里富康街18棟密集集合住宅與誠正國中校舍拆遷問題，歷經10餘年規劃，難以推動。

鐵道局強調，相較下，高鐵延伸宜蘭計畫預期可使臺北至宜蘭行程縮短至約28分鐘，大幅提升東部可及性，並擴充整體軌道運輸量能至現況3倍以上，有效紓解東部一票難求問題，預估計畫目標年，尖峰小時單向計畫開行4班次，可移轉部分國道5號旅次，改善臺鐵「樹林－七堵」長期路線容量飽和瓶頸，透過高鐵及臺鐵有效分工，進而打造環島高效鐵路網，提供台北至花蓮90分鐘軌道運輸服務。

▲高鐵延伸宜蘭路線。（圖／翻攝環境部高鐵延伸宜蘭環評報告書）

關於建設經費調整疑慮，鐵道局說明，計畫總經費隨規劃內容逐步深化而進行調整，本就是反映實際條件的合理過程。

鐵道局說，前期估算總經費1,764億元係以109年為基年、站址設於宜蘭車站、路線長56.4公里，未納入基地及購車費用；其後，因基年調整為113年，並將基地及購車費用納入，同時配合站址調整至目前規劃位置、路線增加至60.6公里，並綜合考量通膨、營建物價上漲及工程條件變動因素，總經費遂調整為3,521.8億元。

鐵道局指出，至於直鐵方案倘依相同條件估算，其經費亦需約2,220億元，已非外界所言僅1,000億元。