快訊／綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長初選民調12日晚間正式完成，預計將於今（13）日上午10點公布民調結果。在民調完成調查後，邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4人也均在臉書發文，感謝支持者的大力相挺。高雄市長陳其邁今早被問及此事，則喊恭喜4位共同完成民主初選，就靜待結果。

▲民進黨高雄市長初選民調12日晚間完成調查，預計13日上午公布結果，圖左起為結果許智傑、邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲▼陳其邁今早被問及初選結果，他先喊恭喜4位候選人共同完成民主初選。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁今早主持市政會議前接受聯訪，被問及初選即將公布結果，他表示，初選應該在11點多就可以很快知道結果，他笑說「你現在要去問，現在越問大家都越緊張，每個候選人都一樣，也讓他們冷靜一下好，讓大家稍微平靜一下，靜待初選結果。」

陳其邁被問到昨晚是否有因為這樣睡不太著？他回應，不會啦，並重申「民進黨的初選已經有非常多的經驗了，這次四個候選人也都展現了君子之爭，相對有初選的地區來講，氣氛也非常的和緩，他也先恭喜四位共同完成民進黨的民主初選，相信市民經過初選之後，都可以知道候選人的想法。」

民進黨高雄市長初選民調完成後，參選人之一的賴瑞隆在臉書表示，市長初選民調已順利完成，謝謝替他守住每通電話的支持者，「台灣人的傳統，就是黨內競爭，競爭結束就團結對外，如同我政見會說過的，我輸，我會第一個拿起電話恭喜獲勝者。我贏，也會第一個拿起電話拜託隊友們。」

賴瑞隆說，「無論個人輸贏，團結的心才能守護高雄，守住台灣，謝謝所有的高雄市民，未來我們一起，守護高雄，守住台灣。」

參選人之一的許智傑則說，「謝謝高雄市民，今晚民調訪問已經結束，十分感謝所有幫智傑在家顧電話的市民好朋友們，今晚我們就好好休息，期待明天的好消息。明天，就是高雄新的一個篇章，智傑會為高雄繼續努力！」





邱議瑩也在臉書表示，「市長初選民調已順利完成，感謝每一位守在電話旁的朋友，也收到許多支持者回報接到電話，只有感謝、再感謝，今晚讓我們暫時鬆一口氣、好好睡一覺，靜候佳音」、「我有信心，高雄會更好。謝謝大家一路以來的陪伴與支持。高雄，會因為民主的過程，更美好、更強大，晚安！」







林岱樺也說，「今晚，市長初選民調的電話訪問已經告一段落，這段時間真的辛苦大家了，謝謝你們願意待在家裡、接起那通電話，也謝謝許多朋友第一時間回報『有接到電話』的消息，每一份信任、每一句打氣，岱樺都牢牢記在心裡。」

林岱樺表示，「忙碌了一整天，我們先把緊繃放下，回家好好休息、好好睡一覺，靜候佳音、迎接勝利，我始終相信，高雄值得更好的未來。岱樺會繼續用行動，創造高雄優勢、提升高雄價值，和大家一起把城市顧得更周全、更有力量。高雄會因為民主的過程更美好，也會因為你們更強大。」