影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

▲許多人會透過影城APP訂位。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

看電影除了現場買票之外，還可以透過網路訂票，各家影城也有推出APP供民眾使用，不過有網友指出，使用各家影城APP訂票時，都覺得不夠順暢，很容易卡關，最後還會被迫重新來過，甚至iPhone版的威秀影城APP上一次更新是6年前，無奈嘆「台灣的影城APP是在比爛的嗎？」掀起熱論。

訂票流程卡關又麻煩 還要收20元手續費



有網友在PTT發文，近來看到不少人在討論影城APP，實際使用各家影城APP訂票時，普遍感覺不順暢，每個系統都有不順手之處，常常需要繞來繞去，甚至卡關後被迫重新選位。

他指出，部分APP在還沒確認是否有空位前，就必須先付款或完成多個步驟，「但有時候就只是想看一下到底還有沒有空位，再來決定，還要先按好幾個步驟，真的挺麻煩的。」

他也意外發現，iPhone版的威秀影城APP上一次更新居然是6年前，「威秀現場驗票還要開藍牙，不知道是幾年前的技術...現在都AI時代了，不知道什麼時候才會優化系統。」

系統老舊未更新 驗票方式遭網吐槽



貼文曝光，網友對於網路訂票要加20元手續費都很無奈，「只想知道什麼時候才會取消，用APP訂票還要+20元的規定，明明就是幫影城節省現場人力成本，結果還要加錢」、「線上購票還要+20塊真的無言」、「線上購票明明省人力，還要加20真的很白痴」、「我一直無法認同，網路訂票要收手續費的用意」、「買電子票驗票人員在你入場時，還需要操作你的手機真的頗無言，難道就沒辦法拿掃描器直接掃QR code核對就好嗎？」不過也有人稱讚，「威秀雖然有缺點，但整體還是相對好與穩的」。

底下就有內行人指出，使用威秀影城APP看剩餘座位，其實只要長按場次就可以，「威秀長按場次就能看到剩餘位置了，不用進到付款後的介面。」

針對網路訂票收手續費，《ETtoday新聞雲》記者曾詢問某影廳業者，主要是因為訂票系統大多是交由外部廠商來做，所以都要「分拆給訂票系統業者」，若民眾實在不想多付手續費，也可以選擇到現場購票，或使用自動售票機。