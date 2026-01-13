　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

▲▼ 鄭光達變態警察 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北捷警官涉亂倫性侵案，被告身亡，士院之後將判決公訴不受理。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市警察局捷運警察隊1名53歲鄭姓主管，遭親生女兒指控自2010年至2017年間多次性侵，檢方依多項妨害性自主罪將其起訴，案件原定於明（14）日續行審理。不料鄭男日前被發現陳屍住處，案件因此出現重大變數，士院之後將會依法諭知公訴不受理，刑事程序隨即終結。

鄭男於本月11日在內湖住處被發現死亡，初步未見外力介入，實際死因仍待釐清。由於鄭男是在案件繫屬法院審理期間內死亡，依法律規定，國家對其刑罰權將因此消滅，法院也無法再就相關指控進行實體審理。

依《刑事訴訟法》第303條第5款規定，被告死亡者，應諭知不受理判決；同法第307條亦規定，此類情形得不經言詞辯論為之。實務上，後續將由法院調取戶役政資料與相關紀錄確認被告死亡事實後，就其被訴部分諭知公訴不受理，以終結本案刑事程序。

巧合的是，本案原訂於明（14）日上午開庭，卻在開庭前夕傳出被告身亡，原本即將展開的審理程序因此被迫中斷。

回顧案情，鄭男女兒於2024年4月在友人陪同下向警方報案，指控父親自她13歲起，長期以酒後失控為由對她性侵，時間橫跨7年。士林地檢署調查後，於2025年1月依對未滿14歲女子性交罪、對14歲以上未滿16歲女子性交罪及利用權勢性交罪等罪名起訴鄭男，案件並於同年3月首次開庭。

案件原本即將進入實體審理，如今卻因被告驟然身亡而依法中止，也意味這起涉及長期亂倫性侵的重大案件，將無法在刑事法庭中獲得有罪或無罪的實體判決結果。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋

