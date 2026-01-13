狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

▲北捷警官涉亂倫性侵案，被告身亡，士院之後將判決公訴不受理。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市警察局捷運警察隊1名53歲鄭姓主管，遭親生女兒指控自2010年至2017年間多次性侵，檢方依多項妨害性自主罪將其起訴，案件原定於明（14）日續行審理。不料鄭男日前被發現陳屍住處，案件因此出現重大變數，士院之後將會依法諭知公訴不受理，刑事程序隨即終結。

鄭男於本月11日在內湖住處被發現死亡，初步未見外力介入，實際死因仍待釐清。由於鄭男是在案件繫屬法院審理期間內死亡，依法律規定，國家對其刑罰權將因此消滅，法院也無法再就相關指控進行實體審理。

依《刑事訴訟法》第303條第5款規定，被告死亡者，應諭知不受理判決；同法第307條亦規定，此類情形得不經言詞辯論為之。實務上，後續將由法院調取戶役政資料與相關紀錄確認被告死亡事實後，就其被訴部分諭知公訴不受理，以終結本案刑事程序。

巧合的是，本案原訂於明（14）日上午開庭，卻在開庭前夕傳出被告身亡，原本即將展開的審理程序因此被迫中斷。

回顧案情，鄭男女兒於2024年4月在友人陪同下向警方報案，指控父親自她13歲起，長期以酒後失控為由對她性侵，時間橫跨7年。士林地檢署調查後，於2025年1月依對未滿14歲女子性交罪、對14歲以上未滿16歲女子性交罪及利用權勢性交罪等罪名起訴鄭男，案件並於同年3月首次開庭。

案件原本即將進入實體審理，如今卻因被告驟然身亡而依法中止，也意味這起涉及長期亂倫性侵的重大案件，將無法在刑事法庭中獲得有罪或無罪的實體判決結果。

