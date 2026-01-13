快訊／高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

記者林東良／台南報導

台南高鐵站13日上10時56分許發生旅客落軌事件，台南市消防局據報，出動7輛車、13名人員前往搶救，消防人員於11時4分抵達現場，確認落軌者為一名男子，當場死亡，由於現場未斷電，列車仍在軌道上方，消防人員無法靠近，落軌者位於列車下方，現場交由鐵警局報請檢察官勘查相驗，進一步釐情案情及落軌原因中。

▲台南高鐵站13日上午發生旅客落軌事件，警消到場處理，現場一度影響列車運行。（民眾提供，下同）

消防局表示，11時26分經高鐵警察告知，現場須會同檢察官進行相驗，無法破壞現場，亦無需特搜人員支援救援行動，即於11時34分許，將現場交由鐵路警局高雄分局接手處理，將待檢察官到場勘查並進行相驗，落軌原因及釐清相關案情，全案由檢警進一步調查釐清中。

高鐵公司也發布營運資訊指出，因受上午10時44分台南站旅客落軌事件影響，導致部分列車延誤，目前已派員處理中，對旅客造成不便深表歉意。受影響方向為南北雙向，影響車站包括嘉義、台南及左營站。

據網友表示，搭高鐵搭到一半，突然臨時停車，後來又聽到廣播說「台南站在處理旅客事宜，要往回開並且換軌道行駛」，最後就往回開，人生第一次搭到倒著開的高鐵。

台灣高鐵進一步說明指出，高鐵1307車次，13日於10:44抵達台南站時，發生旅客因不明原因，衝撞該列車之落軌事件。車站立即啟動相關安全防護措施，並通報消防、醫護人員到場協助，目前全案已交由鐵路警察調查中。受此事件影響，高鐵公司取消1307車次後續台南-左營營運，以配合進行事件調查，並安排旅客搭乘後續列車繼續行程；部分列車並將進行運轉調度，可能有所延誤，造成不便，敬請旅客見諒。

高鐵公司為進一步提升旅客候車安全及列車整體營運效率，防止旅客及物品掉落軌道意外發生，耗資20.5億元進行全線車站月台門工程，預計2028年全線完成月台門設置。

●《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995