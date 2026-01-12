隱眼殼別丟！拿去這回收「可換環保金」　大票驚哭：丟99袋了

▲隱形眼鏡包裝殼有高回收價值。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少戴日拋隱形眼鏡的人，戴好隱眼後就會把塑膠殼丟掉。就有網友表示，去年12月底發現塑膠殼可以回收，因為是有高回收價值的塑膠材質，可以換取環保金。貼文曝光後引發大量共鳴，不少人也驚呆，「我已經丟掉好幾年了」、「可惡！戴了10年的隱眼收集起來應該很可觀！」

最近Threads上有不少隱眼族分享，把隱形眼鏡包裝殼收集起來，「去年12月底看到隱眼盒可回收，查了之後，發現PP杯是有高回收價值的塑膠材質，存起來還可以換取500元環保金。」貼文一出，立刻釣出一票網友哀號，「可惡！戴了10年的隱眼，收集起來應該很可觀」、「我丟了99袋」、「現在才知道我丟了好多錢。」

回收價值高 內行曝回收管道

據悉，市面上常見的隱形眼鏡包裝殼多半以聚丙烯（PP）材質製成，聚丙烯結構單純、耐高溫，回收價值相當高，經過專業處理後可再製成其他產品，甚至只需6個隱眼殼就能再製為登山扣。

至於該拿去哪裡回收？有網友熱心分享，「寶島可以回收喔！還能累積點數，之後購物折抵」、「寶島眼鏡現在有活動，回收集點」、「寶島可以回收～變成錢錢喔」、「ei studio，可以回收再製作成美美的東西」。另外，ChaCha美瞳專賣店、尖端視光也有「隱形眼鏡PP盒回收計畫」、「綠色回收計畫」的活動。