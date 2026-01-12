去俄羅斯玩被害慘！旅行社幫辦中國一次性護照「台灣身分沒了」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

旅遊Podcaster花爺近日分享，有台人想去俄羅斯旅遊，卻因誤信旅行社宣稱可「代辦簽證、快速通關」，最後竟被辦了一本「中國一次性邊境旅遊護照」，不僅行程出事，返台後更被認定違規，導致台灣身分遭取消，話題引發網友譁然。

花爺在影片中表示，苦主當初是透過旅行社報名行程，對方強調可以代辦俄羅斯簽證，「也可以快速通關」，可是卻是幫忙申請一次性中國邊境旅遊護照。可當你出國跟團回來之後，就會被移民署聯絡，「他會通知你過去移民署辦理登記，移出台灣人的身分。」花爺也強調，她是整理資訊並轉述案例，希望提醒民眾注意這件事。

移民署：切勿領用中國邊境旅遊護照

值得注意的是，移民署去年12月初曾發布新聞稿「赴中國大陸鄰國旅遊切勿領用中國邊境旅遊護照 移民署提醒：違法將喪失台灣身分！」提到國人赴中國大陸旅遊時，向中國旅行社報名俄羅斯旅遊團，卻因誤信旅行社宣稱的「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」等話術，申領了一次性中國邊境旅遊護照。

申領中國護照將遭廢戶籍 喪失台灣身分

相關法令規定，申領中國護照將遭戶政事務所廢止戶籍，進而喪失台灣身分相關權益。依據台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1規定，台灣地區人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國護照。違反者，喪失台灣地區人民身分。

另依廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點第4點規定，移民署知悉台灣地區人民在中國大陸設有戶籍或領用中國護照，應即通報當事人戶籍地戶政事務所逕為廢止其台灣戶籍。