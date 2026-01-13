剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

▲原PO發現自己身邊出現很多讓人問號的朋友。（示意圖／Unsplash，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

進了科技業之後，身邊突然多出很多酒肉朋友？近日有網友發文表示，自從身邊的人得知他在科技業，就開始要他幫忙內推，甚至還要求薪資至少要高過5萬，讓他非常困擾，同時不解為何這麼多剛畢業的新鮮人眼高手低。貼文曝光後，引起討論。

一進科技業 一堆人開始求內推

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在Dcard上，以「只是進科技業邊緣，身邊突然出現一堆酒肉朋友」為標題發文，提到他並不是工程師，只是在科技業領著基本薪資的行政職而已，然而，當他在科技業工作的事情傳出去後，便突然冒出了很多讓他感到問號的人。

原PO透露，非本科系的人會要他幫忙內推工程師，本科系的人則要他幫忙內推主管職，甚至對薪資也很挑剔，如果不到5萬，就會指責他來亂。對於這樣的狀況，他實在覺得很煩，尤其一堆非本科系的人根本不想了解細節，就無腦說想進科技業。

網友嘆身邊人眼高手低 要求薪水又嫌工時高

但原PO直言，這些人想嘗試科技業，不僅不走正常管道，還要他幫忙挑薪水，尤其其中不乏剛畢業的新鮮人，不懂為什麼他們這麼眼高手低，技術員、設備助理的缺又嫌工時太高。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「遇到這種不是都表面上答應，私底下什麼都不做就好嗎」、「放生吧，你們注定不同圈子」、「我都把沒在聯絡的人刪好友，一方面是怕詐騙的問題，一方面的原因是你文中提到的問題，只能說人性，唉」、「不要理跟你不同階級的人，快把他們趕走」、「人家沒料就不要理不就好」。也有網友表示，「身邊也有文組頗眼紅科技業工作好找、高薪爽拿」。