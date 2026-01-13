　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

▲桃園市民政局今年修正公墓及骨骸存放設施與殯葬收費標準，中低收入戶將可免費使用。（圖／市府民政局提供）

▲桃園市民政局今年修正公墓及骨骸存放設施與殯葬收費標準，中低收入戶將可免費使用。（圖／市府民政局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市府今年1月7日針對「桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準」及「桃園市政府殯葬管理所管理公立殯葬設施使用收費標準」兩項規定，中低收入戶將可免費使用火化場及公立骨灰（骸）存放設施，大幅減輕弱勢家庭負擔；此外，市府也同步啟動「環保葬鼓勵金發放計畫」，最高可申請2萬元鼓勵金，申請桃園市樹葬區，不論戶籍地一律免費。

民政局指出，這次修正重點之一，在於擴大照顧經濟弱勢家庭。依據《殯葬管理條例》第21條之1修正規定，中低收入戶未來可免費使用桃市火化場及公立骨灰（骸）存放設施，以降低弱勢家庭喪葬支出壓力。

▲桃園市民政局今年修正公墓及骨骸存放設施與殯葬收費標準，改採樹葬者不論戶即均免收費用。（圖／市府民政局提供）

▲桃園市民政局今年修正公墓及骨骸存放設施與殯葬收費標準，改採樹葬者不論戶籍均免收費用。（圖／市府民政局提供）

此外，隨著多元環保葬逐漸成為趨勢，市府同步鬆綁相關收費限制，刪除「非本市籍亡者」使用多元葬法專區的收費規定，往後不論亡者戶籍地在何處，只要申請桃園市樹葬區，一律免收費用。

為提升納骨設施使用效能，並鼓勵市民採行綠色殯葬，「桃園市環保葬鼓勵金發放計畫」亦同步啟動，民眾主動將原存放於桃市公立納骨塔之骨骸櫃位遷出，改採環保葬者，可申請鼓勵金2萬元。自骨灰櫃位遷出改採環保葬者，可申請鼓勵金1萬元。鼓勵金申請可向殯葬管理所或各區公所臨櫃辦理，申請期間自今年1月1日起至115年10月31日止，或至預算用罄為止。

▲桃園市民政局指出，改採樹葬者不論戶籍地均免收費用，圖為楊梅樹葬園區。（圖／市府民政局提供）

▲桃園市民政局指出，改採樹葬者不論戶籍地均免收費用，圖為楊梅樹葬園區。（圖／市府民政局提供）

民政局局長劉思遠強調，殯葬政策調整，不只是法規修正，更是市府對市民「人生最後一段路」的溫柔陪伴，期盼透過收費減免與環保葬鼓勵金制度，讓經濟弱勢家庭減輕負擔，引導更多市民思考以自然、環保方式送別親人，讓生命圓滿落幕，並兼顧世代永續，相關資訊請至桃園市政府民政局網站查詢（https://cab.tycg.gov.tw/）。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

關鍵字：

桃市殯葬政策中低收入戶火化納骨設施樹葬免費

