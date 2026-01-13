好市多熟食區悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

▲好市多（Costco）熟食區近日悄悄上架新品「芝麻糊小湯圓」。（圖／翻攝自IG ＠food_yorkie／網友提供）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）熟食區近日悄悄上架新品「芝麻糊小湯圓」，售價69元，期間限定販售。網友在社群PO出實品影片，也引發討論，不少人紛紛留言「太驚喜！」、「想試試看！」

好市多熟食新品「芝麻糊小湯圓」以香濃黑芝麻糊為基底，搭配Q彈小湯圓，期間限定販售。業者表示，好市多會根據不同的時間，推出適合的季節商品，邀請會員冬季天冷嚐鮮。

▲好市多新品「芝麻糊小湯圓」。（圖／網友提供）

新品在1月12日上市，就有網友在Instagram 分享實品引發討論，不少網友留言表示「這不錯耶」、「我喜歡芝麻糊」、「感覺好濃郁」、「居然出芝麻糊也太驚喜」，還有人問「未來會有燒仙草嗎？」

好市多熟食區向來以高CP值與份量取勝，長期販售品項包含披薩、熱狗、烤雞與濃湯等，並不定期依季節推出限定商品，從鹹食到甜點皆有。近年熟食區新品多半採短期販售模式，實際供應情形依各門市現場為準，也成為不少會員逛賣場時的固定關注焦點。

除了好市多，家樂福量販店、頂級超市Mia C'bon近年也強化現場美食服務，讓顧客在購物之餘，也能享用即時料理。部分門市提供現場代客料理服務，如現煎牛排、和牛漢堡等，讓消費者選購生鮮後，可由專人於指定時段現場烹調，不需自行處理油煙也能即時享用熱食。

▲頂級超市Mia C'bon推出現做「和牛漢堡」。（圖／記者林育綾攝）

此外，家樂福熟食區也提供烘烤、現做熱食、甜點等選擇，例如鮮烤雞腿、烤肉類、即食麵包與糕點等。

愛買量販近年也推出「代客料理」服務，目前已於全台4間門市提供此便利服務，不論是蒸、煎等多元烹調方式，民眾只要在賣場購買生鮮，皆可依顧客需求現場現做，每份料理僅酌收30至50元服務費。