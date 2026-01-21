川普威脅奪格陵蘭遭反撲　歐洲議會暫緩批准與美貿易協議

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

歐洲議會主要黨團20日表示，在美國總統川普表態想取得丹麥自治領地格陵蘭，並揚言對多個歐洲國家加徵關稅後，歐洲議會議員已同意暫緩批准一項與美國之間的重要貿易協議，以示警告。

歐洲議會暫緩批准貿易協議

法新社報導，歐洲議會（European Parliament）釋出這項訊號之際，歐洲聯盟（EU）正評估，若川普政府對這些長期盟友採取進一步行動，歐盟應如何進行有力反制。

依原定規劃，歐洲議會將在數周內就是否依據協議取消美國工業產品關稅進行表決，但相關程序已被暫緩。

報導指出，暫緩批准並不代表歐美貿易協議正式破局。歐洲在歷經數月密集磋商後，於去年7月與川普政府達成該項協議；當時華府曾對歐盟輸美商品加徵15％關稅。

歐洲釋出對美強烈不滿訊號

不過，暫緩批准仍被視為向白宮釋出強烈不滿的政治訊號。歐洲議會議員認為，此舉將使美國企業感到不安，因為企業界高度依賴穩定的跨大西洋貿易關係。

歐洲議會中間派「復興歐洲」（Renew Europe）黨團主席海耶（Valerie Hayer）向記者表示，「這是一項威力極強的槓桿工具，我不認為美國企業願意放棄歐洲市場。」

此外，歐盟領袖預計於22日晚間在布魯塞爾召開緊急會議，商議美國近期針對格陵蘭所釋出的威脅言論，以及歐盟可能的整體回應方向。

若川普政府未作出讓步，歐盟正考慮多項反制方案，包括擱置去年與美國達成的貿易協議，或對價值約930億歐元的美國進口商品祭出報復性關稅。