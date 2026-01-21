海陸班長值勤躲副連長辦公室睡覺　士官督導長找嘸人傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

阿豪（化名）在擔任海軍陸戰隊六六旅中士班長的期間，奉命輪值「洞四洞六（4時至6時）」的衛哨勤務，卻被其他連的士官督導長發現，他在值勤期間跑去副連長辦公室睡覺，至少1個半小時不在崗位上。桃園地院法官日前審理之後，依違反衛兵哨兵廢弛職務罪，判處阿豪有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲阿豪在值勤期間偷溜去睡覺。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪2024年12月間奉命輪值「洞四洞六（4時至6時）」的衛哨勤務，原本他應該在營區大樓中央走廊的安全士官桌擔任警戒職務，負責單位內部安全、注意可疑人物以及反應緊急事故等等，然而，他卻在當日凌晨4時7分至5時42分跑到副連長辦公室的座位上睡覺。

其他連的士官督導長在凌晨4時30分左右經過阿豪的值勤地點，結果卻找不到人，這才揭發阿豪的行為。這起案件經憲兵指揮部桃園憲兵隊函送偵辦，相關人員調閱監視器畫面追查，阿豪確實在當日離開勤務地點並進入副連長室長達1個半小時。

桃園地院法官表示，阿豪在案件發生時身為現役軍人，卻未能重法守紀，他明知服衛哨勤務應隨時保持警戒，竟擅離職守跑去睡覺，影響軍事單位的門禁安全，最終依違反衛兵哨兵廢弛職務罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。