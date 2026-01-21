強烈冷氣團高峰！　大回暖時間曝

▲未來一周氣溫走勢預測。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專提醒，強烈冷氣團現在開始，新一波冷空氣已經抵達，從現在開始直到周末，就是強烈冷氣團影響的高峰了，冷的時段會持續3-4天，請大家準備好！下周一起各地明顯回暖，但日夜溫差仍大。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書指出，不過，一樣是變冷，各地天氣還是有別，以目前預報為準的話，冷氣團影響時序大致如下：

今天～周五

冷氣團主力強襲，加上水氣偏多，

北部、東半部短暫雨不斷，

在低溫直探11～13度的背景下，濕冷感十足，

但也因為水氣多，高山下雪機率不小。

中南部雖然不太下雨，

但雲也偏多，預計是陰冷，會乾冷為主，

最低溫也將下探12～14度。

周六～周日

冷氣團減弱，乾空氣逐漸接手，

北部、東半部慢慢放晴，

中南部則會很乾脆出太陽，

低溫也不太會像前兩天那麼冷了。

但冷氣團雖然減弱，

全台日夜溫差仍然相當大，

整天將近10度的震盪，仍然要留意。

下周一起

台灣上空轉吹回暖偏東風，

各地明顯回暖，但日夜溫差仍大。

台灣颱風論壇說，再往後面看，暫時還沒有特別強的冷空氣訊號，比較像是普通東北季風一波波過境，「北涼南暖」的型態應該會是到時候的寫照。