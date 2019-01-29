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「一日外交官」凌晨3點就上工　正妹介紹外交部「日不落部」生活

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▲▼外交部春節賀歲短片。（圖／翻攝Youtube）

▲外交部春節賀歲短片。（圖／翻攝Youtube）

政治中心／台北報導

外交部於29日發表本年春節賀歲短片，由外交部年輕同仁擔綱演出，一窺「一日外交官」清晨3點就上工的生活，以及外交部作為「日不落部」日以繼夜的特殊工作型態。該短片已上掛外交部YouTube頻道以及所屬臉書、IG及推特等社群。

外交部指出，該短片的內容及呈現方式，均由外交部相關業務單位同仁自行構思、設計及演出，期以活潑愉快的方式呈現各單位核心業務內容及同仁全心投入工作的熱情與活力。

外交部說明，這次參與拍攝的單位包括禮賓處同仁迎接國賓來訪、準備晚宴流程、公眾外交協調會同仁負責每日輿情蒐報及召開記者會、國際組織司肩負我參與各類國際組織開拓我國際空間、北美司推動我參與美國全球入境計畫及與美、加兩國簽署免試換駕照互惠協議等工作重點及具體成效、國際傳播司臉書小編的靈感發想「秘密基地」，以及領事事務局提醒民眾春節假期出國旅遊應注意事項及外交部提供的便民服務資源，如出國登錄、旅外救助指南App、領務局LINE官方帳號、旅外國人急難救助全球免付費服務專線等。

外交部自98年起，每年在春節假期前推出賀歲短片，往年皆由部長親自入鏡，向國人祝賀新春，並宣導國人春節期間出國旅遊應注意事項。今年首度以外交部各單位基層同仁串連接力演出，希望藉此詼諧逗趣的創意短片，透過影像分享外交工作點滴，除與駐外館處同仁及國際友人共同祝賀新年外，並進一步增進民眾對於外交工作的瞭解與支持。

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關鍵字：外交部,行政院,春節

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