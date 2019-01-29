林務局強推「迎春賞花」超優景點　還有免費接駁車可搭

▲阿里山火車櫻花季。（圖／陳坤志提供）

記者許展溢／台北報導

9天春節假期將到來，林務局表示，今年適逢暖冬，春天的鳥語花香提早報到，大家可以利用這段時間到各國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、生態教育館及自然步道迎春賞花體驗台灣森林之美。

林務局指出，各園區春節期間推出許多活動，如羅東林業文化園區農曆年初二至初五舉辦「拓進林場印見幸福」遊戲；東眼山國家森林遊樂區年初一至初六，舉辦獨特的泰雅族樂舞表演，園區也有展售當地霞雲部落的農特產品及特色食物；鰲鼓濕地森林園區年初一至初六，在東石自然生態展示館與觀海樓進行「吉祥富貴年年來」活動等，詳細活動場次資訊與內容請見林務局春節連假期活動資訊網頁。

▲小笠原日出。（圖／志彰提供）

為了避免聯外交通壅塞，林務局表示，春節初一至初五期間，八仙山與阿里山國家森林遊樂區特別提供免費接駁車，方便大家前往，另太平山國家森林遊樂區也提供園區內接駁服務，歡迎民眾多加利用，詳細接駁車資訊可至台灣山林悠遊網查詢。

林務局也特別提醒，2月15日除夕當天，各森林育樂場域，除武陵、阿里山與富源國家森林遊樂區，以及檜意森活村，阿里山林業鐵路正常營業外，其他都休園1天。

▲阿里山水山線。（圖／林務局提供）

另外，今年藤枝及向陽國家森林遊樂區因受風災影響尚在休園中，請遊客特別留意。春節假期開休園情形等資訊，都可以至林務局「森活情報站」臉書專頁、台灣山林悠遊網以及林務局局網查詢。