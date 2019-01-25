皮蛋「浮滿雪花」她不敢吃！真相曝光...內行人一看：這顆是極品阿

▲雪花圖案越多，代表品質越好。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「皮蛋這樣還能吃嗎？」一名女網友日前在家煮飯，看到買回來的皮蛋上滿是雪花圖案，不禁懷疑品質有問題，所以不太敢吃下肚；許多人看完差點沒暈倒，除了要女網友安心享用外，也忍不住幫她上一課，直說「雪花越多是上等貨阿！」

女網友當下看到「充滿雪花」的皮蛋，立刻詢問朋友，而對方表示這是正常現象，但她仍存有疑慮，於是上「爆廢公社」po文求解。網友們一看，紛紛回應「這叫松花皮蛋，比一般皮蛋好」、「這可是極品啊」、「品質好的皮蛋才會有類似雪花的圖形出來」、「這是皮蛋界的LV」、「有花才正點」。

▲皮蛋和豆腐超搭。（圖／衛福部南投醫院提供）

事實上，醃製後的皮蛋，蛋白呈晶瑩通透的褐色為上品，如出現雪花般的白紋，更是皮蛋中的極品，名為松花皮蛋，而松花紋越多表示品質越好，至於蛋黃中心的部分，有溏心和實心兩種，是依醃製時間長短而定；另外，變質皮蛋其蛋白會呈現淺綠色、蛋黃變黃色，蛋殼表面的斑點也比較多。

聽完熱心網友們的建議，女網友終於安心把它嗑掉，同時大讚真的很好吃；她也解釋，「因為沒見過雪花圖案這麼多的，小吃店的幾乎沒雪花，所以不太清楚，受教受教。」

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