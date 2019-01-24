不想輸！他爆老爸「奇葩3兄弟」超幼稚　過年PK狂煮27菜...全家悲劇了

▲農曆新年將至，民眾上街採買年貨。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

時間過得很快，農曆新年馬上到來，又是與好久不見的親友大團圓，分享喜悅的日子。不過就有男大學生爆料，說每到了過年，家族就會上演「勾心鬥角」的殘酷戰爭，爸爸和他幼稚的兄弟們，為了展現不服輸的精神和大秀廚藝，總會搞得全家人雞飛狗跳！

男學生23日中午在Dcard貼文，說最近上網看到了家樂福年節廣告，就想到自己也有歡樂的一家人，「想到我們家今年的戰爭又要開始了......想起每年的腥風血雨！」他說，爸爸在家中排行老二，3兄弟感情很好，個性卻相差甚大，尤其到了過年時就忍不住要相互比拚。

他分析，老爸的性格相當性情中人，一言不和就會出手的那種，情緒來得快去得也快；小叔是個有趣又少根筋的人，做起事來有時讓人覺得很白癡；大伯則比較一板一眼，做起事來嚴肅許多，「畢竟另外2兄弟都這麼奇葩......」。

▲網友出賣老爸和他的兄弟，奇葩3人組超幼稚！（圖／翻攝Dcard）

性格迥異的3兄弟，即使成家立業、年紀老大不小，心中依然有著一股不服輸的傲氣。所以每到年節時，3個人便會親自下廚，進行一場廚藝大比拚，「所以每年你都會看到一個熟悉的情節，3個大男人跑進廚房裡東敲西敲，瞎七八亂煮，張羅除夕夜晚上要吃的東西。」

為了佐證那災難場景，他PO出去年過年3兄弟精心準備的「桌菜」，佳餚多到擺了2個大紅桌，有魚、有肉、有青菜，算一算菜色居然高達25道，另外還有2鍋湯和白飯！擺滿滿的27道菜，儘管家族有13人依舊無法消化，只好悲劇的吃整個過年，「團圓飯時，還會問我們哪道菜比較好吃......答錯自己老爸煮的，我想就沒有紅包了吧？」

有趣的家族互動文貼上網，引發底下網友熱烈迴響，「感覺是和樂的一家人」、「雖然菜吃不完，但還是非常羨慕你們家族的好感情啊」、「比我家18個人吃的還多」、「大哥你這有碼跟沒碼一樣」、「這樣原Po結婚的時候就不用去餐廳宴客了，自家的爸爸叔叔伯伯幫你煮就好！」

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