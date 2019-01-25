係金色捏！嬤冰箱挖掘「閃亮亮巧克力」秒給孫女　結局笑歪...釣出一堆苦主

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃君瀚攝）

網搜小組／綜合報導

老人家只要有什麼好吃的，第一個就是想到寶貝金孫。一名女網友昨po文表示，姪女吃了阿嬤給的巧克力，覺得味道很詭異，於是立刻跑來求救，她看完發現「這一塊」根本神偽裝；有趣的是，原來超多人也曾有相同經歷，不禁笑嘆真的超級鹹阿。

女網友在「爆廢公社二館」分享經過，那時小姪女將咬一口的金色塊狀物吐了出來，並將剩下的放衛生紙上，跑來跟她說「姑姑，阿嬤給的巧克力好鹹喔~。」

她仔細一看不禁傻眼，立刻轉向老人家，提醒道「老媽這是雞湯塊啦。」而阿嬤發現是自己搞錯後，連忙笑著解釋，「在冰箱看到金色的很漂亮，我以為是巧克力。」

▲「阿嬤的巧克力」是鹹的XDDDD。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網友們看完被戳中笑點，紛紛表示「趕緊喝200cc溫開水，這樣肚子裡就有一碗湯了」、「阿嬤的巧克力湯塊」、「後勁好強，笑不停」、「包裝好像巧克力」、「好想知道這是什麼味道，但我不想試」。

po文也釣出不少苦主，直說「我小時候自己幹過這種蠢事」、「哈哈～我兒子有一次也從冰箱拿雞湯塊來吃，他以為是巧克力」、「小時候我哥家政課完回來，也騙我那個是糖果，我大口咬下去差點崩潰」、「我是誤食婚禮上送的香皂，以為是白巧克力」、「我也曾經吃過阿嬤的巧克力，超鹹的」；而原po則笑回，「只能怪包裝太漂亮了。」

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