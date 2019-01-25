太賢慧！老婆用烤箱烘碗「真的快乾」　一打開冒出5大坨...丈夫傻爆眼

▲「天才」老婆想出用烤箱將碗烘乾。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

平時鮮少踏進廚房的人，一個創意動作會發生什麼？就有男網友分享家中發生的悲劇慘案，老婆為了把孩子的鋼碗烘乾，清洗後就把碗和蓋子一併放入烤箱烘烤，結局是幾個碗全乾了，但蓋子卻化成一坨坨不可回復的的「色塊」，讓他頭疼不已！

林姓男網友25日中午在「爆廢公社」貼文，表示老婆將兒子的餐碗清洗之後打算烘乾，不知道哪根神經不對，居然把幾個小碗放入烤箱內。結局就是，小碗果真很快就乾了，但塑膠製成的碗蓋在熱力作用下全融化成一坨一坨，白色、黃色、藍色、綠色和粉色，看上去有些可愛，「可是蓋子沒辦法蓋了該怎麼辦？」

奇葩的事蹟和照片貼上網，笑翻了無數人，「我要笑死哈哈哈哈，遇到比我天的人」、「廚房是很危險的」、「你該慶幸廚房還在」、「感覺很像異形電影裡面，每次怪物出現都會流一堆口水的樣子」、「完了，這種事我覺得我老婆也幹的出來」、「請跟老婆說：寶寶用擦的就會乾了，不要輕舉妄動。」

▲碗上的蓋子成了一坨坨塊狀。（圖／翻攝爆廢公社）

不過也有不少網友替老婆求情，「難得有心做家事，原諒她吧，不然以後就都是你洗了」、「都是烤箱的錯」、「蓋子沒有消失，只是變成你意想不到的形狀」、「老婆是你選的，一定有獨特與眾不同的魅力」、「原諒她吧，不然你會是下一個在烤箱的。」

此外，許多網友目睹這樁悲劇，想起自己身邊類似的經驗，「我們也幹過一樣的事，只是沒有融化」、「老實說，我家有過烘碗機失火過，感覺很恐怖」、「我小時候還拿塑膠碗去做蒸蛋」、「我朋友的朋友在辦公室的茶水間拿地瓜放進微波爐烤，結果烤到濃煙密佈」、「沒關係啦，你還沒遇過把碗拿進微波爐烘乾的。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

▼（圖／翻攝爆廢公社）