影／機車停家門前被貼「再來停就找警察！」她霸氣回嗆狠打臉...網狂讚：超療癒

網搜小組／綜合報導

要罵人可要先搞清楚狀況！一名網友在臉書上抱怨，一早出門發現停在自家門前的機車上竟被人貼了字條，對方責備她不該將機車亂停放在別人家的巷子，還撂下狠話說要找警察來，讓她瞬間暴怒，立刻回嗆對方自己就住在這裡，車子為什麼不能停家門前，網友們也紛紛等著看這個不明就裡的鄰居會有什麼反應。

▲她把機車停在家門前卻被貼字條嗆要找警察來。（圖／翻攝自爆怨公社）

女網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，「早上出門，看見自己機車上被貼紙條整個火牙起來」，紙條上面寫著，「車子隨便亂停，要有公德心，車子停在妳住的巷子，下次再來會停會找警察來」，但她明明就停在自家門前，立刻從包包裡拿出紅筆，在紙條上氣憤地寫下，「智障！我就住這裡！你是有問題嗎？有病要醫，白癡。」

她把紙條貼到住家旁邊的牆壁上後就出門去上班了，結果回家紙條還在牆上，她晚上乾脆重新寫一張，「不好意思，我本人就住在XX號，請不要再亂貼我機車，Use your noodle, OK？」結果隔天起床看，對方留下的紙條已經被撕下來，她寫的紙條則留在機車上，讓她無言地說，「沒公德心沒長腦的到底是誰」。

▲她回嗆自己就住在這裡，結果對方就默默把紙條收走了。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看到她的貼文紛紛留言表示，「要是我一大早看到也會整個火氣上升」、「你在明處他在暗處，當心車子被做手腳」、「總是會有這種智障，我也遇過，以為今天是他的 一輩子就是他的人」、「瞎爆了，停那也沒違規吧，找警察是要幹嘛」、「我也遇過類似情形，停在自家樓下的騎樓下，竟然被貼，無言」。

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