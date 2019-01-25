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嬌妻一招「家事online」：完成回報NPC　電玩迷老公乖乖做...獎勵被讚爆

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▲嬌妻一招「家事online」：完成回報NPC　電玩迷老公乖乖做...獎勵被讚爆。（圖／Mia Liu授權引用）

▲家裡有兩個超可愛的boss。（圖／Mia Liu授權引用）

網搜小組／綜合報導

許多男生喜歡甚至沉迷於線上遊戲，一名辣妹人妻知道老公愛玩，於是特地模擬情境「布置任務」，拐個彎讓他幫忙做家事，還煞有其事地說，「完成後回報NPC。」丈夫看到後瞬間懷疑人生，而對話也戳中上萬網友笑點，不禁打趣道「一鍵完成每日任務：金幣（0/2000）」、「只能開外掛練」。

「愛玩遊戲的老公，那就來玩吧！」Mia Liu在爆廢公社分享夫妻日常，只見她模仿線上遊戲，傳訊息給老公布置「每日任務」，包括洗曬衣服、室內衣服收折、家裡垃圾集中收拾、消毒奶瓶、收拾廚房、整理桌椅等家事，並要他完成後回報。

▲嬌妻一招「家事online」：完成回報NPC　電玩迷老公乖乖做...獎勵被讚爆。（圖／Mia Liu授權引用）

▲夫妻online日常XDDD。（圖／Mia Liu授權引用）

老公看完的當下，不禁背脊發涼，但最後還是乖乖解任務，Mia Liu笑說，「他只有每日任務跟打Boss兩種選項，可以選擇交換任務來扛boss，安撫受驚過度的嬰兒（0/1），2小時重置一次。

看到這樣有趣的相處模式，不少人十分羨慕，大票網友熱烈回應道，「不囉嗦直接課金一鍵通關」、「台幣戰士有直接過任務嗎」、「有這種太太生活蠻有樂趣的」、「花費鑽石跳過任務」、「要有誘惑的獎勵啊」、「老公被卡在新手村」。

也有許多網友直說想開外掛，對此，Mia Liu表示，已經幫先生買了一些外掛，像是洗碗機、掃拖地機等；至於獎勵部分，「他已經獲得了孩子兩個、美嬌娘一名啦！」

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關鍵字：線上遊戲,家事,電玩迷,NPC,解任務,打boss,獎勵,爆廢公社,帶小孩,外掛

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