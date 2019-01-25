年終發100鈔票！他失望開紅包...整疊美金「價值飆30倍」秒爽翻：老闆幽默

▲聽到老闆年終發百元鈔票他很失望，沒想到打開紅包竟是美金。（圖／翻攝自爆廢公社）

農曆新年就要到了，各公司的年終獎金也陸續發放。一名網友的老闆今年竟然說年終不用匯款的，改用面額100元的現金發放，聽到這他不禁擔心這個年可能不好過了，沒想到打開紅包一看，竟是一大疊的100元美金鈔票！讓他立刻開心地PO上網炫耀一番。

網友在臉書「爆廢公社」社團中貼文，「老闆說今年年終改發現金，都是100面額讓你們好包紅包，聽到當下有點失望，抽出來後我笑了」，只見紅包袋裡裝著一大疊鈔票，上面確實寫著100元，但竟然是美金100元，換算成台幣一張約是3000元，整疊數下來少說也有十幾萬。看到這一幕他馬上眉開眼笑地說，「老闆您真幽默！」

網友們看到貼文後，紛紛羨慕地留言，「別人的老闆總是不讓人失望」、「希望我也有美金面額的驚喜」、「這疊100還真厚啊」，也有不少人吐槽可能是假鈔，「整疊拉出來，上面寫美鈔便條紙」、「只有第一張是真的」、「背面一定是空白的」，原PO也回應說，「還好不是，這樣老闆玩笑就開大了」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼其他網友也曬出自己收到的美金。（圖／翻攝自爆廢公社）

