骨灰級安卓人「想換iPhone XR」老爸神打槍　妹子冏妥協...結局超意外

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／綜合報導

一名女網友最近終於下定決定，從安卓換成iOS系統，原本她打算買iPhone XR，結果在老弟提醒，該機型改成Face ID（臉部辨識技術）後，老爸突然一個神打槍，讓她超傻眼、最後無奈放棄，雖然計劃大轉彎，不過她使用一周後非常滿意，激推類似情況的朋友們入坑，直呼「適合買的好時機GoGo~。」

女網友在dcard提到，「原本想說買XR吧！經濟又實惠，而且全屏追劇一個爽，玻璃背板很美、CPU又高」，在她補腦完iPhone XR種種優點後，弟弟突然跑過來說，「可是XR沒有Touch ID（指紋辨識技術），都改成臉部辨識了喔，聽說有些角度好像會辨識不出來欸，都要感應好幾次......。」

▲iPhone XR。（圖／記者邱倢芯攝）

沒想到，這時父親突然跳出來補槍，吐槽說「那妳素顏的時候應該也辨識不出來，你還是不要買到那麼好的好了。」聽完這句話女網友心裡瞬間一萬點暴擊，不禁哀怨「這是一個做爸爸該說的話嗎嗚嗚，我弟一個笑死。」

最後，原po沒有如願換成iPhone XR，而是選擇iPhone7 plus，雖然跟預期的等級差蠻多，但一星期的使用體驗，讓她非常滿意，「說句老實話，一般人尤其是像我這種剛跳槽到蘋果的人，無論用7、8還是X，應該感覺都一樣爽，而且也怕8以上都是玻璃背板，手殘的我可能一摔就得修上萬，7真的很美也很推哦，現在又比較便宜。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

至於素顏到底會不會辨識不出來？用戶們打包票說，「我素顏沒眉毛還是可以耶哈哈哈哈哈」、「素顏還是認得出來，目前什麼角度都解的開，我的經驗啦」。

事實上，Face ID是透過正面鏡頭及各個感應器來完成，在「瀏海」位置設有紅外線鏡頭、泛光照設器、測繪點投射器等，這些感應器會投設在使用者的臉部，並建立一個3D臉部模型，藉此判斷是否為本人，由於是透過紅外線感測，不受環境光源限制，在黑暗處也能解鎖，不過當你眼睛閉著或飄向別處，就不會被認出，所以眼睛必須盯著手機才行。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」