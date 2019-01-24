公司取消尾牙哭了！老闆霸氣折現「每人4.9萬」補償　員工嗨炸：跟對人了

▲來這家公司根本跟對人了。（圖／左示意圖／記者張一中攝；右翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

「沒尾牙，還可領那麼多，好羨慕！」一名男網友得知在新北市五股工作的朋友沒有尾牙，原本還想說很值得同情，結果卻聽到朋友說「但有獎金4.9萬」，讓他瞬間整個嚇壞，超羨慕能待在這麼佛的公司。

從男網友PO文在臉書「爆廢公社公開版」照片可見，公司公告單最上方清楚寫標註日期「中華民國108年1月14日」，內容則是寫道「今年不舉辦尾牙餐會及模彩，為勉勵同仁之辛苦，將折放獎金，以茲感謝。」

▲取消尾牙公告單超佛心。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



尾牙獎金發放標準則是寫著，一、全體在職員工每人6000元，於元月薪資內發放，但不含人力派遣員工；二、年終摸彩獎金360萬由現任正式員工均分，每人16000元，於元月獎金內發放，但不含試用期及人力派遣員工。

三、慶祝遷廠，副董加碼年終摸彩360萬，由到職滿1年員工來均分，只要107年1月31日前到職的員工每人可領27000元，於元月獎金內發放。

從公告第一點至第三點來看，等於是上班辛苦一整年，雖然沒有尾牙，但可以爽領4.9萬元回家。原PO在貼文上寫道，這一家是做鋁門窗的公司，雖說今年沒尾牙，但可領鉅額獎金，真的好令人羨慕。

▲尾牙突然取消，讓員工超傻眼。示意圖，與本文無關。（圖／記者涂含昀攝）

超佛老闆讓網友紛紛留言羨慕說，「好想去別人的公司」、「這公司好深得員工的心啊」、「自己怎麼都遇不到，永遠都在羨慕別人的老闆跟工作」、「尾牙獎金49000，那年終是多少錢？？」。

許多過來人網友讚爆這公司做法，「這個比較實際啊！獎金尾牙全部改成現金」、「吃再好的也是放掉，錢比較實在」、「尾牙能幹嘛，直接改發為年終就好了，吃個飯到處都有，還要配合人家的時間」、「我去年尾牙連紅包都沒有，今年乾脆不去了，浪費時間的飯桌……」。

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▼公司副總還加碼360萬抽獎。示意圖，與本文無關。（圖／資料照）