　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公司取消尾牙哭了！老闆霸氣折現「每人4.9萬」補償　員工嗨炸：跟對人了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼公司取消尾牙哭了！老闆霸氣折現「每人4.9萬」補償　員工嗨炸：跟對人了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲來這家公司根本跟對人了。（圖／左示意圖／記者張一中攝；右翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

「沒尾牙，還可領那麼多，好羨慕！」一名男網友得知在新北市五股工作的朋友沒有尾牙，原本還想說很值得同情，結果卻聽到朋友說「但有獎金4.9萬」，讓他瞬間整個嚇壞，超羨慕能待在這麼佛的公司。

從男網友PO文在臉書「爆廢公社公開版」照片可見，公司公告單最上方清楚寫標註日期「中華民國108年1月14日」，內容則是寫道「今年不舉辦尾牙餐會及模彩，為勉勵同仁之辛苦，將折放獎金，以茲感謝。」

▲▼公司取消尾牙哭了！老闆霸氣折現「每人4.9萬」補償　員工嗨炸：跟對人了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲取消尾牙公告單超佛心。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

尾牙獎金發放標準則是寫著，一、全體在職員工每人6000元，於元月薪資內發放，但不含人力派遣員工；二、年終摸彩獎金360萬由現任正式員工均分，每人16000元，於元月獎金內發放，但不含試用期及人力派遣員工。

三、慶祝遷廠，副董加碼年終摸彩360萬，由到職滿1年員工來均分，只要107年1月31日前到職的員工每人可領27000元，於元月獎金內發放。

從公告第一點至第三點來看，等於是上班辛苦一整年，雖然沒有尾牙，但可以爽領4.9萬元回家。原PO在貼文上寫道，這一家是做鋁門窗的公司，雖說今年沒尾牙，但可領鉅額獎金，真的好令人羨慕。

▲▼尾牙，聚餐，春酒。（示意圖／記者涂含昀攝）

▲尾牙突然取消，讓員工超傻眼。示意圖，與本文無關。（圖／記者涂含昀攝）

超佛老闆讓網友紛紛留言羨慕說，「好想去別人的公司」、「這公司好深得員工的心啊」、「自己怎麼都遇不到，永遠都在羨慕別人的老闆跟工作」、「尾牙獎金49000，那年終是多少錢？？」。

許多過來人網友讚爆這公司做法，「這個比較實際啊！獎金尾牙全部改成現金」、「吃再好的也是放掉，錢比較實在」、「尾牙能幹嘛，直接改發為年終就好了，吃個飯到處都有，還要配合人家的時間」、「我去年尾牙連紅包都沒有，今年乾脆不去了，浪費時間的飯桌……」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼公司副總還加碼360萬抽獎。示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

新台幣,台幣,紙鈔,現金（圖／資料照）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
3歲女童遭噴槍奪命　檢方3小時解剖確定死因：氣體栓塞
公司取消尾牙老闆折現每人4.9萬補償　員工嗨翻：跟對人
驗票累死人！丁守中律師控驗票不積極　女科長暴瘦8kg病逝
男轉頭看女同事「OL限定杯套」傻眼　網笑：難怪雙面膠不見

關鍵字：尾牙,年終,爆廢公社公開版

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

有感政策變動太快！環署長張子敬：修法無法解決問題就不用修

公司取消尾牙哭了！老闆霸氣折現「每人4.9萬」補償　員工嗨炸：跟對人了

春節花東實名制車票還有剩　1/26起開放一般民眾訂購

大學學測明登場！考生PO文「宣傳車請避開」　網友超暖加油

10年女生朋友討拍！他神回13字「我正在看O片」　網笑炸認證：確定是男人

打開「中東牛肉串」她崩潰！　暗沉「大還丹」網喊眼熟：原來我早上拉過～

3筷子插地、罹難山友詭異現身！ 盤點「黑色奇萊」3大離奇山難

衝刺班6萬！台灣學生超愛補全科「學費袋解答了」　爹娘狂噴錢還覺得划算

「脫序佛經女」普悠瑪狠踹列車長3腳　台鐵怒了：要追究法律責任

交往11年男友劈腿！她相親閃嫁「適合的人」：我其實沒有很愛他

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

收集10萬瓶蓋拼湊環保藝術牆　費時5個月！演繹「出生到老」

有感政策變動太快！環署長張子敬：修法無法解決問題就不用修

公司取消尾牙哭了！老闆霸氣折現「每人4.9萬」補償　員工嗨炸：跟對人了

春節花東實名制車票還有剩　1/26起開放一般民眾訂購

大學學測明登場！考生PO文「宣傳車請避開」　網友超暖加油

10年女生朋友討拍！他神回13字「我正在看O片」　網笑炸認證：確定是男人

打開「中東牛肉串」她崩潰！　暗沉「大還丹」網喊眼熟：原來我早上拉過～

3筷子插地、罹難山友詭異現身！ 盤點「黑色奇萊」3大離奇山難

衝刺班6萬！台灣學生超愛補全科「學費袋解答了」　爹娘狂噴錢還覺得划算

「脫序佛經女」普悠瑪狠踹列車長3腳　台鐵怒了：要追究法律責任

交往11年男友劈腿！她相親閃嫁「適合的人」：我其實沒有很愛他

支援谷歌語音助理　D-Link推出全新WiFi漏水感測器

選舉行情釋出利多　投資印度NIFTY指數報酬高達9.8%

與3機車騎士行車糾紛　駕駛丟鞭炮嚇人被起訴

亞太區商用不動產夯　2019年成交總額將達1,200億美元

費城關鍵期連轟9分逆轉馬刺　恩比德雙十次數聯盟之冠

贈獎／女王臉超僵！威爾法洛《福爾摩濕與滑生》前進白金漢宮荒謬辦案

83歲紀露霞開唱！　領軍林沖「台語長青樹團」悼念恩師

酗酒又無業被父親念　逆子逞凶「砍到刀柄斷了」遭起訴

馮迪索認證「女版《玩命關頭》」！　網友敲碗蓋兒加朵回歸

3歲女童遭噴槍奪命　檢方「3小時解剖」確定死因：氣體栓塞

橘貓邊吃飼料邊「譙髒話」！　奴才無奈：到底好不好吃...

生活熱門新聞

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸..

2步驟重現「無名小站」回憶讓你..

美女同事買飲料！他見「OL限定..

24年沒刨過的坑路韓總監工！網..

夫炫高二時的女友超正！婆婆吐槽..

九份停車1小200元爆偷錢　業..

公司取消尾牙！老闆折現爽發每人..

他春酒「被肉彈洗臉」！超慘下場..

市售衛生紙5成違規！名單見「知..

女普悠瑪鬧事　怒踹車長3腳嗆聲

大嬸生8菜1湯「隨便吃一下」　..

愛看理科太太也會喜歡老高？網全..

龍應台悼比基尼登山客：很多玩電..

新竹剩7.8度！強烈冷氣團周六..

更多熱門

相關新聞

辣妹舞者被10醉男「撞到骨錯位」

尾牙季來臨，雖然抽到大獎讓人爽翻天，但也有不少人喝到爛醉，讓整個歡樂場面變質。一位受邀尾牙表演的辣妹舞者Didi便控訴，明明自己的表演時間已結束，卻被主持人當場要求加時間，「客人已經瘋了…我覺得場面已經失控」，她硬著頭皮繼續，沒想到竟被酒醉客人撞到「胸骨錯位」。

尾牙槓龜卻爽歪！10辣妹露球坐腿送「極樂安慰獎」

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

廖鎮漢：微風年終2個月起跳

阿嬤摸黑買臘肉　他看鈔票樣式驚呆

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

女植物人產子案　兇手抓到了！

劉以豪住家被公開怒了　飆34字護家人

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

白癡公主封奶7年「邪惡視角」A罩杯超兇

噴槍奪命！　母力挺：爸爸每天工作13小時

即／台中深夜驚傳連環撞！3死3傷

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認痛哭

楊秋興要韓假扣押陳菊財產！韓國瑜回應了

浪柴被狗追求救　他直接載走神救

飼主放虐比特犬死咬浪浪　善心路人拿掃把打救不回

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面