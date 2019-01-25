一早去收款！他「觸人霉頭」客戶怒譙　生意人曝潛規則：真的會影響業績

▲做生意禁忌多。（圖／記者許展溢攝）

網搜小組／綜合報導

做生意的業者常會在意風水或是行業禁忌，萬一不小心觸犯到，可能會引發雙方不愉快。有網友就表示，他一早向客人收貨款，對方卻不爽說這樣很不吉利，讓他長了知識，po網請教廣大鄉民。許多網友們都表示「這是常識」、「都還沒賺錢就要花錢很觸霉頭」，但也有人不以為然認為根本沒差，「生意還不是一樣很好」。

一位網友今日在臉書「爆廢公社」中表示，一早去跟客人收錢（貨款），沒想到對方卻很不爽地說了一句「早上不能收錢你不知道嗎？這樣很不吉利」，讓他相當錯愕。他表示活到現在是第一次聽到這種說法，上網查了之後才發現真的有這樣的禁忌，因此po文詢問網友們的意見。

▲網友表示，為了生意還是配合一點比較好。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自pixabay）

不少網友表示很多商家都會在意，尤其是零售業者，「就跟開市的道理一樣，沒開市搞不好就貢估一整天了」、「早上還沒賺到錢，錢櫃空空的，怎麼付錢出去」、「你就來收錢這樣多數都會生氣，要求你再跑一趟」、「當業務久了，就知道請款最好是下午」、「老鳥沒跟你交代嗎」。

另一派網友則認為都「都什麼時代了還在意這些禁忌」，「我都故意早上去收」、「不然半夜去敲門收錢吧」、「不過該付的就要付啊，早付晚付有差嗎？」、「我火鍋店的生意還是很好啊」。不過也有許多人表示，雖然是迷信，但是自身也真的有慘痛經驗，所以不得不繼續遵守，「真的一整天生意都會很差」、「有時候就是這樣邪門」。

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