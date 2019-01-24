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影／帥叔叔結婚！雙馬尾姪女闖儀式「說好長大娶我」表情超母湯　1.3萬人笑噴

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記者陳怡伶／綜合報導

「不是說好等我長大娶我的嗎！？」越南一名姪女得知叔叔Chính與女友結婚後，氣得在對方在拜家長時，偷偷地斜眼質問，還露出一臉興師問罪的臉，沒想被一旁的婚禮攝影師偷偷拍下，上傳網路整個大爆紅，讓全球網友笑說，「等小女孩長大，新郎也離婚了剛好XD。」

▲▼帥叔叔結婚！雙馬尾姪女闖儀式「說好長大娶我」表情超母湯　1.3萬人笑噴。（圖／翻攝自臉書Why So Serious）

▲妹妹表情沒有在開玩笑的。（圖／翻攝自臉書Why So Serious）

從攝影師Nguyễn Văn Nam拍攝的照片可見，在父母準備一堆水果、背對眾人虔誠祭拜祖先時，一名綁著雙馬尾「啾啾」的小女孩早在後面當起戲精來，竊笑偷偷斜視對面的新郎，白眼翻得超徹底，嘴巴還微微噘起，一臉「你怎麼對不起我」的問罪表情，表情超級逗趣。

▲▼帥叔叔結婚！雙馬尾姪女闖儀式「說好長大娶我」表情超母湯　1.3萬人笑噴。（圖／翻攝自臉書Why So Serious）

▲問罪表情超母湯。（圖／翻攝自臉書Why So Serious）

新郎也趁著爸媽忙碌時，也偷偷低頭正眼回看，一點也不怕小姪女的問罪，雖然說是回瞪，但愛好小姪女的他露出笑意，眼神極為寵愛，看起來只是逗弄小孩而已。

叔叔與姪女的互動被Nguyễn Văn Nam拍攝下來並上傳網路，他還替小女孩寫下可愛註解「你不是說好要等我！？」瞬間爆紅網路，照片瘋傳世界各地，小姪女的戲精模樣整個大爆紅。

照片甚至傳至台灣的臉書社團「爆笑公社」裡，引來1.3萬名網友紛紛留言笑噴說，「難道這是養成計畫」、「 等你毛....長齊了再說吧！」、「新郎：等妳長大，我也離婚了，剛好」、「大後做小三囉」、「小女孩：看你能好得了多久!」、「妹妹：今晚我一定要睡中間~~」、「新郎：嗯？不衝突啊～」、「妹妹，男人不可以完全相信」。

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▼帥叔叔與漂亮嬸嬸結婚，小姪女的心超痛。（圖／翻攝自臉書Why So Serious）

▲▼帥叔叔結婚！雙馬尾姪女闖儀式「說好長大娶我」表情超母湯　1.3萬人笑噴。（圖／翻攝自臉書Why So Serious）

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帥叔結婚！姪女闖儀式「說好長大娶我」表情超母湯　萬人笑噴
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關鍵字：新郎,結婚,姪女,爆笑公社,越南,東南亞要聞

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