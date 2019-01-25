老闆半夜監視傳訊「別打混」！超商大夜店員一句神回　老闆囧踢鐵板

▲超商店員工作不容易，除了十八般武藝都要會，流動率也很大。（示意圖／記者許力方攝）



網搜小組／綜合報導

南韓一名超商老闆凌晨2點從監視器看見員工在滑手機，立刻傳訊息指責「上班第一天就滑手機，去找一下逼近品吧。」沒想到過了一會，員工竟然回傳「你還沒睡覺那你立刻來，我現在辭職」，40分鐘後走人，讓老闆超傻眼，也引起網友熱議。

近日有網友在南韓論壇「fmkorea」PO出一張對話紀錄照片，老闆因為怕員工偷懶，在店內加裝監視器「隔空監督」，一天凌晨2點多，果然發現第一天報到的大夜班員工正在滑手機。

這位老闆立刻傳訊給員工「上班第一天就看手機？快去檢查一下快到期的商品吧」。員工看到後先是回了「嗯」，過了10分鐘再傳訊給老闆說，「您不睡覺嘛！請回來上班。我現在要辭職，40分鐘後就回家。」

老闆看了傻眼回說，現在沒有大眾交通工具了，並批評店員沒有責任感，起碼要做完當天。但店員也不爽，直接回「請搭計程車來」，老闆無奈最後只能搭車去顧店。

▲老闆半夜傳訊超商員「別打混」反遭嗆。（圖／翻攝fmkorea）

網友看了紛紛熱議，「我老闆看監視器才不跟別人說」、「工讀生上班本來就不該滑手機」、「台灣便利商店大夜班超難請，能請到一個不做怪乖乖地待在店裡面，老闆就要燒香拜佛了」、「就說現在很多慣員工吧」、「90%以上的老闆在員工上班第一天會特別注意，是正常的吧？」、「上班本來就應該有上班的樣子，每份工作也都有無聊的時候，不能因為這樣就合理化」。

但也網友認為，「去韓國超商店員滑手機超正常的，首爾看到一堆」、「是我也會暴走」、「要別人有責任對公司忠誠，薪水丟出來再講」、「被遠處監視器盯著看的感覺真的很差」、「大夜班因為沒人的關係真的很無聊」、「我欣賞這員工，看到這，老娘明天也去辭職」、「覺得要先搞清楚員工是不是有把事情做完，再下定論」。