美非裔女總統候選人「人民的卡瑪拉」　共和黨轟：與現實脫節

▲卡瑪拉哈里斯21日宣布參加2020美國總統大選，以「人民的卡瑪拉」為標語。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國加州聯邦參議員哈里斯（Kamala Harris）21日在ABC的「早安美國」節目中宣布，將在2020年參選總統，並請選民一起「宣告我們的未來」，現在應該打擊過去2年川普政權不公義的政策，「正義、正派、平等、自由、民主，都不僅僅是說詞，而是我們美國人珍視的價值，但現在他們都岌岌可危。」

根據CNN報導，哈里斯是第1位宣布參選2020年總統選舉的非裔美國女性，也是民主黨的第4位女性候選人。眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）本月稍早宣布競選，馬薩諸塞州的民主黨眾議員沃倫（Elizabeth Warren）與紐約的（Kirsten Gillibrand）也都宣布召開「試探委員會」（Exploratory Committee）。

哈里斯過去曾擔任檢察官，從在加州阿拉米達時開始起訴許多重罪案件，如性侵、殺人等，都將有助於建立起不同的形象，長年下來的強硬風格也為其吸引到全國性的支持者。

針對總統川普，哈里斯嚴厲指責其煽動種族主義與仇外言論，還將政府與國內的白人至上主義者聯繫起來。她認為中產階級的需求遭到忽視，其中之一的例子就發生在當下，聯邦政府因為總統的虛榮項目「邊界牆」而關閉，造成嚴重民生問題。

然而，哈里斯在21日宣布參選後不久，共和黨全國委員會發言人阿倫斯（Michael Ahrens）就對準砲火反擊，在一份聲明中告訴CNN，「她是民主黨候選人中最不夠格的，她有多不適任且和現實脫節清楚可見。」